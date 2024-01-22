زيلينسكى: الحكومة الأوكرانية تستعد حاليا لمفاوضات مهمة مع الاتحاد الأوروبى

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، إن الحكومة الأوكرانية تستعد حاليا لمفاوضات مهمة مع الاتحاد الأوروبي، ضمن أولويات كييف خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح زيلينسكي في خطابه المسائي - بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية في نسختها الإنجليزية - أن الاتجاه الخاص بأوكرانيا حاليا هو الاتحاد الأوروبي والعلاقات مع أقرب جيرانها، مؤكدا على أن أوكرانيا تستعد لمزيد من التفاعل والاتصالات الجديدة والمفاوضات المهمة.

وأشار زيلينسكي إلى أن أولويات العمل للأسابيع المقبلة تم تحديدها بالفعل، وعلى وجه الخصوص، هناك مهام واضحة تتعلق بتعزيز مواقف أوكرانيا في الجبهة، والتفاعل السياسي مع الشركاء، وتعزيز الاستقرار المالي في أوكرانيا.