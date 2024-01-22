الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكى: الحكومة الأوكرانية تستعد حاليا لمفاوضات مهمة مع الاتحاد الأوروبى

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، إن الحكومة الأوكرانية تستعد حاليا لمفاوضات مهمة مع الاتحاد الأوروبي، ضمن أولويات كييف خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح زيلينسكي في خطابه المسائي - بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية في نسختها الإنجليزية - أن الاتجاه الخاص بأوكرانيا حاليا هو الاتحاد الأوروبي والعلاقات مع أقرب جيرانها، مؤكدا على أن أوكرانيا تستعد لمزيد من التفاعل والاتصالات الجديدة والمفاوضات المهمة.

وأشار زيلينسكي إلى أن أولويات العمل للأسابيع المقبلة تم تحديدها بالفعل، وعلى وجه الخصوص، هناك مهام واضحة تتعلق بتعزيز مواقف أوكرانيا في الجبهة، والتفاعل السياسي مع الشركاء، وتعزيز الاستقرار المالي في أوكرانيا.

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: استشهاد 10 أشخاص فى قصف للاحتلال على خان يونس (فيديو)

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

مصدر يكشف وعد محمد صلاح للمسئولين قبل السفر إلى ليفربول

عاجل.. القاهرة الإخبارية: حزب الله يستهدف قوة إسرائيلية في ثكنة زرعيت ‌بالأسلحة الصاروخية

محمد عفيفى لـ"الشاهد": البعض لا يرى عبدالناصر سوى أنه ديكتاتور متسبب فى خسائر للجيش

هيئة الدواء تحذر من قطرة مغشوشة بالسوق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة