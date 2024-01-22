وزير الدفاع البريطانى يدعو أوروبا إلى زيادة الدعم لأوكرانيا

دعا وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس أوروبا، أمس الأحد، إلى تقديم المزيد من الدعم المالي لأوكرانيا.

ونقلت صحيف الجارديان البريطانية عن شابس قوله إن أوروبا بحاجة إلى "تكثيف" وتوفير المزيد من التمويل لأوكرانيا.

وتابع: "لقد قادت بريطانيا، مرة أخرى، الطريق بحزمة بقيمة 2.5 مليار جنيه استرليني واتفاقية أمنية، واتفاقية تعاون مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأوكرانيا".

وأضاف شابس: "الآن... ليس فقط الولايات المتحدة، ولكن أوروبا بحاجة إلى تكثيف جهودها والقيام بدورها للتأكد من أن أوكرانيا قادرة على الاستمرار في الدفاع عن نفسها".

وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، قال إن المملكة المتحدة رفعت دعمها لأوكرانيا إلى مستويات قياسية.