عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مخيم العروب شمال الخليل فى الضفة الغربية

أصيب شاب بجروح طفيفة، منذ قليل، خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم العروب شمال الخليل في الضفة الغربية.

وقالت مصادر وكالة وفا الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم وداهمت عددا من منازل الفلسطنيين، واطلقت الرصاص الحي وقنابل الإنارة وسط المخيم.

وأضافت مصادر من الهلال الأحمر، أن طواقمها تعاملت مع إصابة بشظايا رصاص حي باليدين لشاب (26 عامًا) في المخيم، وتم نقله لأحد المراكز الطبية لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل اندلعت مواجهات بين الفلسطنيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي رأس خميس بالمخيم، وأوقفت مركبات الأهالي وفتشتها، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.