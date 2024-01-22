عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم المزرعة الشرقية وسلواد شرق رام الله في الضفة الغربية​

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، بلدتي المزرعة الشرقية وسلواد شرق رام الله.

وأفادت مصادر لوكالة وفا الفلسطينية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في البلدتين، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعهما.

وفي نفس السياق اندلعت، مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي رأس خميس بالمخيم، وأوقفت مركبات الأهالي وفتشتها، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.