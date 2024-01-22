رئيس الوزراء الإسكتلندى: إنكار بنيامين نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية "يجب إدانته بأشد العبارات الممكنة"

أدان رئيس الوزراء الإسكتلندي حمزة يوسف، أمس الأحد، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقامة دولة فلسطينية، مشددا على أنه يجب إدانته بأشد العبارات الممكنة.

وقال يوسف في تغريدة على حسابه على منصة "إكس" إن "آراء نتنياهو الخطيرة، التي تنكر إقامة دولة فلسطينية، ليست فقط "مخيبة للآمال" ولكن يجب إدانتها بأشد العبارات الممكنة، بالنسبة لأولئك الذين يريدون أن يروا السلام في المنطقة، يجب أن نرى تقدما ملموسا في حل الدولتين".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الأحد، قد أدان رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبول حل الدولتين للفلسطينيين والإسرائيليين، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولة.

وكتب جوتيريش على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن رفض قبول حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولة، أمر غير مقبول"، مضيفا "يجب أن يعترف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته".

وتأتي تصريحات جوتيريش وسط تصريحات علنية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن رفضه إقامة دولة فلسطينية. بالإضافة إلى ذلك، ادعى متحدث باسم نتنياهو أنه في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أخبر نتنياهو بايدن أن احتياجات إسرائيل الأمنية لا تترك مجالا لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة.