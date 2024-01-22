الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس الوزراء البريطاني: جيرمي هانت باق كوزير للخزانة خلال الانتخابات

ريشي سوناك
ريشي سوناك

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن وزير الخزانة جيرمي هانت سوف يظل وزيرا للخزانة خلال الانتخابات العامة، المتوقعة خلال النصف الأول من العام، في محاولة واضحة لقمع الشائعات بشأن إمكانية تنحيته لتحل محله وزيرة الطاقة كلير كوتينيو، المقربة من رئيس الوزراء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هانت، الذي حقق الهدوء للأسواق المالية خلال فترة رئاسة رئيسة الوزراء السابق ليز تراس، يواجه صعوبة في الحفاظ على مقعده البرلماني في منطقة ساوث ويست سوري، التي تشهد إعادة ظهور الديمقراطيين الليبراليين.

وأدى لظهور تكهنات بشأن إمكانية أن يتنحى هانت عن منصبه بدلا من تكبد هزيمة كبيرة يوم الانتخابات، أو أنه قد يترك منصبه الوزاري؛ للتركيز على حملته للحفاظ على مقعده.

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك سوناك وزير الخزانة جيرمي هانت

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