إسرائيل هدمت حوالى 40% من مبانى المنطقة العازلة المخططة فى غزة

كشفت دراسة أجرتها الجامعة العبرية، اليوم الخميس، عن أن إسرائيل قامت بتدمير ما يقرب من 40% من 2824 مبنى في قطاع غزة تقع على بعد كيلومتر واحد من الحدود.

ووفقًا لدراسة أجراها البروفيسور عدي بن نون، الذي قام بتحليل بيانات الأقمار الصناعية للوصول إلى الأرقام، فإنه بالقرب من مدينة خان يونس في جنوب غزة، حيث المنطقة الحدودية الأكثر كثافة سكانية، تم تدمير حوالي 67% من المباني.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن خطوات الهدم تبدو جزءًا من خطة لبناء منطقة عازلة بعرض كيلومتر (0.6 ميل) داخل القطاع.

ويقول المسئولون الحاليون والسابقون للصحيفة إن بعض الهياكل داخل المنطقة المخططة، والتي ستختلف في العرض اعتمادًا على عوامل مختلفة، قد تُترك في مكانها.

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" أفادت أمس الأربعاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعمل على إنشاء منطقة عازلة داخل غزة، ويهدم المباني القريبة من المستوطنات.

وأكد شخص مطلع للصحيفة، أنه "لفرض المنطقة العازلة، قامت القوات الإسرائيلية بتدمير المباني على طول الحدود مع غزة".

ورفض المسئولون الإسرائيليون، التعليق على مدى اتساع المنطقة العازلة، لكن عاموس يادلين، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية للكيان الصهيوني، قال إنه يتوقع أن تفرض "إسرائيل" محيطًا يتراوح بين 500 متر إلى كيلومتر واحد داخل غزة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الدولة اليهودية هدمت 1100 مبنى، لإقامة منطقة عازلة داخل قطاع غزة.

واشنطن تعارض هذا المخطط

وفي وقتٍ سابق، كشفت وكالة "رويترز"، عن أن إسرائيل أبلغت دولًا عربية عدة، رغبتها في إقامة منطقة عازلة على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة بعد انتهاء الحرب بحجة "منع أي هجمات مستقبلية".

وقال مسئول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته، إن إسرائيل طرحت فكرة المنطقة العازلة من دون أن يُحدد الجهة التي طرحتها عليها، لكن المسئول أكد مجددًا معارضة واشنطن لأي خطة من شأنها، تقليص مساحة الأراضي الفلسطينية.