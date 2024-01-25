"وول ستريت جورنال": الإدارة الأمريكية تعارض إقامة إسرائيل منطقة عازلة فى غزة

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن مسئول إسرائيلي، أن الاحتلال يقيم منطقة عازلة بطول غزة وبعمق كيلومتر واحد داخل القطاع.

وأشار تقرير للصحيفة الأمريكية، نقلًا عن دراسة أجرتها الجامعة العبرية، إلى تدمير ما يقرب من 40% من 2824 مبنى في غزة تقع على بعد كيلومتر واحد من الحدود، في إطار خطة لبناء منطقة عازلة بعرض كيلومتر (0.6 ميل) داخل القطاع.

وقال مسئول في الإدارة الأمريكية لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن إدارة بايدن تعارض الخطط الإسرائيلية لإنشاء منطقة عازلة داخل غزة.

24 مجزرة جديدة

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ11 بعد المائة من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط أوضاع قاسية يعيشها النازحون في مخيمات اللجوء بغزة في ظل الأجواء الباردة والممطرة والحصار والنزوح الإجباري لأكثر من 90% من السكان.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء وسط وشمال وجنوب القطاع، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين، بينها 50 شهيدًا و120 إصابة في الأجزاء الغربية لمدينة خان يونس فقط.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن جيش الاحتلال ارتكب 24 مجزرة ضد العائلات في الجيب الساحلي، راح ضحيتها 210 شهداء و386 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية. بينما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان إلى 25700 شهيد و63740 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.