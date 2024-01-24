الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لوموند الفرنسية: القوات الإسرائيلية محاصرة في فخ غزة

غزة
غزة

قالت صحيفة لوموند الفرنسية في تقرير لها، إن القوات الإسرائيلية باتت محاصر في فخ غزة لاسيما مع تكبدها لأكبر خسائرها يوم الاثنين الماضي.

 حرب غزة

 وقالت الصحيفة: ان الجنود الذين لقوا حتفهم يوم الاثنين الماضي، حيث قتل ما لا يقل عن 21 جنديا من جنود الاحتياط المنتشرين في جنوب القطاع حول خان يونس،  لم يشاركوا بشكل مباشر في الهجوم الكبير الذي شنته الأحد الفرقة 98، التي تواصل عملياتها بكثافة في جنوب غزة، فيما قلص الجيش الاسرائيلي  انتشاره في بقية أنحاء القطاع.

وقالت الصحيفة، إن قوات المشاة الإسرائيلية كانت قد دخلت للمرة الأولى جنوب وغرب خان يونس، دون إنذار المدنيين الفلسطينيين مسبقاً للسماح لهم بالإخلاء.

ووفقا للصحيفة فإن الجيش الإسرائيلي يخشى من التورط دون هدف واضح في غزة، حيث  فوجئ الجيش بحجم شبكة أنفاق حماس، التي قدرت صحيفة "نيويورك تايمز" طولها الأسبوع الماضي، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بأكثر من 700 كيلومتر.

تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

هذا وكشفت مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية بين كل من حماس واسرائيل بوساطة مصر وواشنطن وقطر، عن تفاصيل جديد في الاتفاق المتوقع لتبادل المحتجزين بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

حرب غزة 

وقالت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء: تتفق إسرائيل وحماس على نطاق واسع من حيث المبدأ على إمكانية إجراء تبادل للمحتجزين الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين خلال وقف لإطلاق النار يستمر شهرا، لكن الجانبين يعطلان الخطة الإطارية، وقالت ثلاثة مصادر إن هناك خلافات بشأن كيفية التوصل إلى نهاية دائمة للحرب في غزة.

 ووفقا للوكالة فقد ركزت جهود الوساطة المكثفة التي قادتها قطر وواشنطن ومصر في الأسابيع الأخيرة على نهج تدريجي لإطلاق سراح فئات مختلفة من المحتجزين الإسرائيليين، بدءا من المدنيين وانتهاء بالجنود، مقابل وقف الأعمال القتالية والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وإدخال المزيد من المساعدات لغزة.

وقف إطلاق النار لمدة شهر 

وقال أحد المصادر وهو مسئول مطلع على المفاوضات إن أحدث جولة من الدبلوماسية المكوكية بدأت في 28 ديسمبر وقلصت الخلافات بشأن مدة وقف إطلاق النار المبدئي إلى نحو 30 يوما بعد أن اقترحت حماس في البداية هدنة لعدة أشهر. 

لوموند الفرنسية صحيفة لوموند الفرنسية فخ غزة غزة حرب غزة

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