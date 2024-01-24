عاجل| طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

كشفت مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية بين كل من حماس واسرائيل بوساطة مصر وواشنطن وقطر، عن تفاصيل جديد في الاتفاق المتوقع لتبادل المحتجزين بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

حرب غزة

وقالت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء: تتفق إسرائيل وحماس على نطاق واسع من حيث المبدأ على إمكانية إجراء تبادل للمحتجزين الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين خلال وقف لإطلاق النار يستمر شهرا، لكن الجانبين يعطلان الخطة الإطارية، وقالت ثلاثة مصادر إن هناك خلافات بشأن كيفية التوصل إلى نهاية دائمة للحرب في غزة.

ووفقا للوكالة فقد ركزت جهود الوساطة المكثفة التي قادتها قطر وواشنطن ومصر في الأسابيع الأخيرة على نهج تدريجي لإطلاق سراح فئات مختلفة من المحتجزين الإسرائيليين، بدءا من المدنيين وانتهاء بالجنود، مقابل وقف الأعمال القتالية والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وإدخال المزيد من المساعدات لغزة.

وقف إطلاق النار لمدة شهر

وقال أحد المصادر وهو مسئول مطلع على المفاوضات إن أحدث جولة من الدبلوماسية المكوكية بدأت في 28 ديسمبر وقلصت الخلافات بشأن مدة وقف إطلاق النار المبدئي إلى نحو 30 يوما بعد أن اقترحت حماس في البداية هدنة لعدة أشهر.

ووفقا للوكالة، فقد رفضت حماس المضي قدمًا في الخطط حتى يتم الاتفاق على الشروط المستقبلية لوقف دائم لإطلاق النار، وفقًا لستة مصادر.

وقال أحد المصادر وهو مسئول فلسطيني: إنه بينما تسعى إسرائيل للتفاوض على مرحلة واحدة في كل مرة تسعى حماس إلى التوصل إلى "صفقة شاملة" توافق على وقف دائم لإطلاق النار قبل إطلاق سراح المحتجزين خلال المرحلة الأولية.

هدنة شهرًا يعقبها وقف دائم لإطلاق النار

وقال مصدران مصريان إن العمل جار لإقناع حماس بقبول هدنة لمدة شهر يعقبها وقف دائم لإطلاق النار، لكن المصادر قالت إن حماس تطالب بضمانات لتنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة من أجل الموافقة على التهدئة الأولية.

طرد قيادات حماس

وقال مصدر لرويترز، وهو مسئول كبير في حماس، إن أحد العروض التي قدمتها إسرائيل هو إنهاء الحرب إذا قامت حماس بطرد ستة من كبار القادة من غزة. لكنه أضاف أن حماس ترفض "قطعا" هذا الاقتراح.

وقال المصدر إن القائمة تضم مدبري هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، وهما يحيى السنوار ومحمد الضيف، وهما من أهم الأهداف التي يجب أن تقتلها إسرائيل أو تعتقلها في الحرب ويعتقد أنهما يختبئان في أعماق شبكة أنفاق حماس الواسعة.

نهاية الحرب

وقالت خمسة من المصادر إن إسرائيل رفضت مناقشة أي نهاية للحرب لا تشمل تفكيك حماس، وقال المسئول المطلع على المفاوضات إنه ابتداء من 28 ديسمبر أرسل المفاوضون القطريون إطار اتفاق جديدا إلى حماس وإسرائيل، وطلبوا من الجانبين الإشارة إلى ما هم على استعداد للموافقة عليه.