السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جيروزاليم بوست: جانتس سينسحب قريبًا من حكومة الحرب

نتنياهو
نتنياهو

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية إن حكومة الطوارئ الإسرائيلية على وشك الانهيار مع استمرار  الحرب في غزة، حيث تلح الضرورة لإجراء انتخابات قريبًا في العام الحالي وسط معلومات عن انسحاب بيني جانتس قريبًا من هذه الحكومة.

جيروزاليم بوست: نتنياهو عاجز بسبب وضعه السياسي    

وأوضحت جيروزاليم بوست نقلًا عن مسئول كبير من أحد أحزاب المعارضة الإسرائيلية: "أدرك الأمريكيون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عاجز بسبب الوضع السياسي الذي يعيشه"، "وخوفًا من رد فعل الناخبين، ذهب نتنياهو إلى حد إخفاء انتقاله إلى المرحلة الثالثة من الحرب ليس فقط عن حكومته الحربية، ولكن أيضًا عن عامة الناس".

وأشارت "جيروزاليم بوست" إلى أن المأزق السياسي الذي يواجهه نتنياهو يستنزف صبر إدارة بايدن بالفعل، مع تزايد الشعور بأنهم يقدمون دعمًا كبيرًا دون تلقي أي شيء منه في المقابل.

وتابعت الصحيفة أنه في حين يضطر الأمريكيون إلى وضع شئون نتنياهو السياسية في الاعتبار، فهو بدوره غير راغب في تقديم نفس بادرة حسن النية تجاه المرشح الديمقراطي المقيم حاليًا في البيت الأبيض، والذي يواجه حملة إعادة انتخاب صعبة ومضطربة وهو الرئيس بايدن.

txt

عاجل| بقيادة مصر.. تفاصيل المبادرة العربية لمستقبل غزة وإعادة إعمارها

انسحاب جانتس من حكومة نتنياهو

وقالت الصحيفة إن حزب الوحدة الوطنية برئاسة بيني جانتس سوف ينسحب قريبًا من حكومة الطوارئ التي تشكلت في 11 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن معارضة داخلية قوية في حزب الليكود، الذي يقوده نتنياهو، يمكن أن تؤدي إلى تفكيك الحكومة اليمينية الضيقة، وتؤدي إلى انتخابات أو تشكيل حكومة بديلة مع زعيم مختلف من داخل الليكود، ويمكنه الحصول على الدعم من داخل حزبه وأحزاب المعارضة.

txt

أزمات مواطنى قطاع غزة لا تنتهى.. طبيب يجرى عملية بتر لساق ابنته دون تخدير

أهالي المحتجزين ينتقدون فشل نتنياهو

هذا وتظاهر العشرات من أقارب المحتجزين الإسرائيليين في غزة، أمام منزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخاص ليلة الجمعة، وخيموا طوال الليل أمام منزله للاحتجاج على ما قالوا إنه تقاعس الحكومة في تأمين إطلاق سراح أحبائهم وفقًا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

جيروزاليم بوست صحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية حكومة الحرب الإسرائيلية ١٠٠ يوم على حرب غزة إنهاء حرب غزة

مواد متعلقة

أهالى المحتجزين لدى حماس ينتقدون فشل نتنياهو.. ويطالبون بتدخل 3 دول لإنقاذ ذويهم

بقيادة مصر.. تفاصيل المبادرة العربية لمستقبل غزة وإعادة إعمارها

الديمقراطيون بالكونجرس الأمريكى يوبخون نتنياهو.. ويطرحون رؤية لإقامة دولة فلسطينية

"CNN" تكشف كواليس المكالمة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو.. ماذا حدث؟

الجارديان: انقسامات عميقة بين القادة فى إسرائيل حول استمرارية حرب غزة

60 عضوًا ديمقراطيًا لبايدن: نعارض التهجير القسرى والدائم للفلسطينيين من غزة

رئيس دولة الاحتلال: فقدنا الثقة فى السلام.. وجيراننا يمجدون الإرهاب

تمرد داخل جيش الاحتلال.. الجنود يرفضون مواصلة الحرب في غزة

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

بقيادة مصر.. تفاصيل المبادرة العربية لمستقبل غزة وإعادة إعمارها

غرامة وغلق.. أحكام جديدة في قضية وفاة "الطفل أيوب" بالإسكندرية

القاهرة الإخبارية: استشهاد 4 أشخاص فى استهداف إسرائيل مبنى سكنيًا بدمشق

تفاصيل وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى 2023/ 2024

النهاردة كام طوبة 2024 في مصر| ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب

محاكمة على طريقة «أيخمان»