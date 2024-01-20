جيروزاليم بوست: جانتس سينسحب قريبًا من حكومة الحرب

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية إن حكومة الطوارئ الإسرائيلية على وشك الانهيار مع استمرار الحرب في غزة، حيث تلح الضرورة لإجراء انتخابات قريبًا في العام الحالي وسط معلومات عن انسحاب بيني جانتس قريبًا من هذه الحكومة.

جيروزاليم بوست: نتنياهو عاجز بسبب وضعه السياسي

وأوضحت جيروزاليم بوست نقلًا عن مسئول كبير من أحد أحزاب المعارضة الإسرائيلية: "أدرك الأمريكيون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عاجز بسبب الوضع السياسي الذي يعيشه"، "وخوفًا من رد فعل الناخبين، ذهب نتنياهو إلى حد إخفاء انتقاله إلى المرحلة الثالثة من الحرب ليس فقط عن حكومته الحربية، ولكن أيضًا عن عامة الناس".

وأشارت "جيروزاليم بوست" إلى أن المأزق السياسي الذي يواجهه نتنياهو يستنزف صبر إدارة بايدن بالفعل، مع تزايد الشعور بأنهم يقدمون دعمًا كبيرًا دون تلقي أي شيء منه في المقابل.

وتابعت الصحيفة أنه في حين يضطر الأمريكيون إلى وضع شئون نتنياهو السياسية في الاعتبار، فهو بدوره غير راغب في تقديم نفس بادرة حسن النية تجاه المرشح الديمقراطي المقيم حاليًا في البيت الأبيض، والذي يواجه حملة إعادة انتخاب صعبة ومضطربة وهو الرئيس بايدن.

انسحاب جانتس من حكومة نتنياهو

وقالت الصحيفة إن حزب الوحدة الوطنية برئاسة بيني جانتس سوف ينسحب قريبًا من حكومة الطوارئ التي تشكلت في 11 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن معارضة داخلية قوية في حزب الليكود، الذي يقوده نتنياهو، يمكن أن تؤدي إلى تفكيك الحكومة اليمينية الضيقة، وتؤدي إلى انتخابات أو تشكيل حكومة بديلة مع زعيم مختلف من داخل الليكود، ويمكنه الحصول على الدعم من داخل حزبه وأحزاب المعارضة.

أهالي المحتجزين ينتقدون فشل نتنياهو

هذا وتظاهر العشرات من أقارب المحتجزين الإسرائيليين في غزة، أمام منزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخاص ليلة الجمعة، وخيموا طوال الليل أمام منزله للاحتجاج على ما قالوا إنه تقاعس الحكومة في تأمين إطلاق سراح أحبائهم وفقًا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".