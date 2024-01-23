السفير الصينى بالقاهرة يشيد بالعلاقات المصرية الصينية

ثمن السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج، اليوم الثلاثاء، في خلال احتفالية أقامتها السفارة بمناسبة الاحتفال بعيد الربيع الصيني التقليدي العلاقات المصرية الصينية، معتبرا أن العلاقة بين البلدين استثنائية وتقوم على الشراكة.



وقال في السنة الماضية، وتحت القيادة الاستراتيجية من قبل الرئيس شي جينبينج، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وبفضل الدعم القوي من قبل الأصدقاء في مختلف أوساط البلدين، حققت العلاقات الصينية المصرية قفزة تنموية شاملة. تترسخ الثقة الاستراتيجية المتبادلة بين الجانبين باستمرار، حيث يبقى رئيسا البلدين على تفاعل مكثف.



وتابع السفيرالصيني: كما بعث الرئيس شي جينبينج برقية التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في اللحظة الأولى على إعادة انتخابه رئيسا لمصر بأغلبية كبيرة.

وأحرز التعاون العملي بين الصين ومصر نتائج مثمرة، حيث حضر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الدورة الثالثة لمنتدى "الحزام والطريق" للتعاون الدولي في الصين، حيث أصدرت مصر "سندات الباندا" في الصين بقيمة 3.5 مليار يوان صيني بنجاح، ووقعت الصين ومصر على وثيقة التعاون بشأن "مبادلة الديون من أجل التنمية"، وتم إطلاق القمر الاصطناعي " مصر سات 2" في الصين.



تتقارب قلوب الشعبين بشكل متزايد، حيث يتسارع السياح الصينيون في الرجوع إلى مصر، ويبلغ عدد الرحلات المباشرة بين الصين ومصر 28 رحلة أسبوعيا، وسيتم إدراج مادة اللغة الصينية إلى نظام التعليم الوطني المصري بشكل شامل في السنة الجارية.



ونتقدم لمصر بالشكر الجزيل على التزامه الثابت بمبدأ الصين الواحدة، وبالتهاني الحارة على انضمامها إلى مجموعة "بريكس" رسميا.



وتابع في السنة الماضية، حققت العلاقات الصينية العربية اختراقات في عدة مجالات. بذل الجانبان جهودا قوية ونشطة لتنفيذ نتائج القمة الصينية العربية الأولى، وعملا على تمكين تعاون "الحزام والطريق" من أن يشمل بشكل كامل 22 دولة من أعضاء جامعة الدول العربية، وعقدا منتدى تنمية الشباب الصيني العربي الأول والتبادلات الصينية العربية الأولى حول حقوق الإنسان، وأصبحت جامعة الدول العربية أول منظمة إقليمية وقعت مع الجانب الصيني وثيقة بشأن تطبيق مبادرة الحضارة العالمية، مما أدخل العلاقات الصينية العربية إلى مرحلة تنموية جديدة.



وقال : يصادف العام الجاري الذكرى الـ 10 لإقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر، والذكرى الـ20 لتأسيس منتدى التعاون الصيني العربي

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بوانغ يي، وأجرى كل من وزير الخارجية سامح شكري ووأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لقاء مثمرا معه، حيث تم التباحث حول آفاق تنمية العلاقات الصينية المصرية والعلاقات الصينية العربية على نحو معمق وتحديد خارطة الطريق لهما إضافة إلى التوقيع على البرنامج التنفيذي الخماسي الثاني بشأن علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة الصينية المصرية. كما أصدر الجانب الصيني مع كل من الجانبين المصري والعربي بيانا مشتركا بشأن القضية الفلسطينية يطلقون سويا صوتا قويا مشتركا عن الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وإنشاء آليات فاعلة للمساعدات الإنسانية والدفع بترجمة "حل الدولتين" على أرض الواقع. لدينا سبب للتيقن بأن العلاقات الصينية المصرية والعلاقات الصينية العربية سوف تحقق قفزة تنموية أكبر على الأساس الحالي بالتأكيد.



