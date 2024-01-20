السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

آثار الدمار في غزة
آثار الدمار في غزة

تخطط وكالة التصنيف الأمريكية موديز لخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب الحرب مع غزة، حسبما أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

حرب غزة 

ونقلت الصحيفة عن موقع  Ynet العبري، أنها علمت أن وكالة التصنيف تخطط لاتخاذ هذه الخطوة قريبًا.

وفي أكتوبر، أعلنت وكالة موديز أنها وضعت التصنيف الائتماني للحكومة الإسرائيلية عند مستوى A1 قيد المراجعة من أجل خفض التصنيف، مشيرة إلى "الصراع العنيف غير المتوقع بين إسرائيل وغزة".

وقالت وكالة موديز في ذلك الوقت إن خطورة الصراع، "يزيد من احتمال حدوث تأثير مادي طويل الأمد على الائتمان".

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نيويورك تايمز: انقسامات متزايدة تضرب إسرائيل

وسبق قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير لها، إن إسرائيل تشهد انقسامات متزايدة بشكل كبير بين القادة والسياسيين والعسكريين بدولة الاحتلال بشأن حرب غزة، فضلًا عن خلافاتها مع واشنطن، وتظاهرات أهالي المحتجزين لدى حماس بينا تدخل الحرب على غزة لشهرها الرابع على التوالي مع تحقيق هدنة إنسانية واحدة فقط.

وقالت نيويورك تايمز إنه بعد ما يقرب من 15 أسبوعًا من الحرب، بدأت تظهر الانقسامات الحادة داخل إسرائيل حول مسألة استقبال حرب غزة.

وأوضحت نيويورك تايمز أن عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي اللفتنانت جنرال غادي آيزنكوت، رئيس الأركان العسكري المتقاعد وهو جنرال فقد ابنه في الصراع، دعا  في مقابلة تلفزيونية أذيعت في وقت متأخر من يوم الخميس، إسرائيل  إلى تسعى لوقف إطلاق نار ممتد مع حماس لإطلاق سراح  المحتجزين المتبقين، كما وبخ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي إشارة إلى السخط المتزايد بين أجزاء من الجمهور الإسرائيلي بسبب فشل الحكومة في تحرير  المحتجزين، قام أقارب وأنصار المحتجزين بإغلاق جزئي لحركة المرور على طريق سريع رئيسي في تل أبيب قبل فجر الجمعة.

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