"CNN" تكشف كواليس المكالمة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو.. ماذا حدث؟

كشف مسئولون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن كواليس وتفاصيل مكالمته الأخيرة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الجمعة والتي أكد فيها على ضرورة إقامة دولة فلسطينية وتغير طريقة الحرب على قطاع غزة، وذلك وفق شبكة “سي إن إن” (CNN) الأمريكية.

حرب غزة تثير الخلاف بين بايدن ونتنياهو

ووفقا للمسئولون الذين تحدثوا للشبكة الأمريكية سي ان ان (CNN)، أوضح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس جو بايدن في المكالمة الهاتفية الأخيرة، أن التعليقات العامة التي أدلى بها في اليوم السابق – والتي بدا فيها رافضًا لفكرة إنشاء دولة فلسطينية – لم يكن المقصود منها منع هذه النتيجة بأي شكل من الأشكال.

وأضاف المصدر أن بايدن ونتنياهو ناقشا السمات المحتملة للدولة الفلسطينية المستقبلية التي ستحتاج في النهاية إلى التفاوض بشأنها، واصفا المحادثة بأنها “جادة” و”مفصلة”.

وقال هذا المسؤول للشبكة الأمريكية إن مسؤولي إدارة بايدن انخرطوا مؤخرًا في مناقشات حول دولة فلسطينية منزوعة السلاح في المستقبل، وهي فكرة يجدها الرئيس “مثيرة للاهتمام”.

وأكد أحد مسؤولي الإدارة أن بايدن على دراية بأفكار الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح أو دولة ذات قوة عسكرية محدودة إلى حد كبير والتي تمت مناقشتها على مر السنين.

استجابة نتنياهو

وقالت “CNN” إن الافتقار إلى اليقين الأمريكي حول استجابة نتنياهو للحلول الأمريكية حول غزة، يسلط الضوء على التحدي الذي يواجهه بايدن وهو يحاول ممارسة الضغط على نتنياهو لتبني نهج جديد في ساحة المعركة والتخطيط لمستقبل غزة، لكنه قوبل بمقاومة وخلاف مفتوحين.

ولا يزال بايدن ونتنياهو على خلاف علني بشأن السؤال الأساسي المتمثل في ما سيحدث لغزة بمجرد انتهاء الحرب بين الإسرائيلين والفلسطينين، على الرغم من الجهود الأمريكية المكثفة على مدى الأشهر القليلة الماضية لإشراك المسؤولين في إسرائيل والمنطقة الأوسع في خطة يأملون في التوصل إليها في النهاية.

وقال بايدن وكبار مسؤوليه – بما في ذلك وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي زار إسرائيل والمنطقة الأسبوع الماضي إن إنشاء دولة فلسطينية مع ضمانات لأمن إسرائيل هو السبيل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط في النهاية.

وكانت مكالمة بايدن الهاتفية مع نتنياهو يوم الجمعة هي الأولى لهما منذ ما يقرب من شهر وامتدت حوالي 40 دقيقة ولم يسفر الاتفاق عن أي اتفاقات جديدة بشأن مستقبل غزة أو مسار الصراع هناك، بحسب البيت الأبيض.