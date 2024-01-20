السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن: نتنياهو لا يعارض حل الدولتين وناقشنا الأمر سويًا

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لا يعارض حل الدولتين وناقشا الأمر سويا، مضيفا أن هناك عددا من أنماط حل الدولتين فبعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ليس لديها جيوش، وفقا لخبر نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بشن عشرات الغارات الجوية والقصف برًا وبحرًا، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.

ولليوم الـ105 من العدوان، يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه مناطق في القطاع، بينها خان يونس وجباليا وقرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة، إلى جانب قطع كل أشكال الاتصالات عن القطاع الخلوية والثابتة والإنترنت لليوم الثامن على التوالي في فترة هي الأطول منذ بدء الحرب.

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