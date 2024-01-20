السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

60 عضوًا ديمقراطيًا لبايدن: نعارض التهجير القسرى والدائم للفلسطينيين من غزة

الكونجرس الأمريكى
الكونجرس الأمريكى

وقع العشرات من نواب الكونجرس الأمريكي، رسالة أمس  الجمعة يحثون فيها إدارة الرئيس جو بايدن، على التأكيد مجددا على أن الولايات المتحدة تعارض بشدة "التهجير القسري والدائم" للفلسطينيين من غزة.

حرب غزة 

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، فقد وقع الرسالة 60 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس النواب بقيادة النائبين الأمريكيين أيانا بريسلي وجيمي راسكين، بينما تعكس الرسالة الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وجاء في الرسالة: "نحثكم على مواصلة التأكيد على التزام الولايات المتحدة الراسخ بهذا الموقف ونطلب منكم تقديم توضيحات بشأن بعض أحكام طلب التمويل الإنساني والأمني التكميلي الذي تقدمت به الإدارة".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الوزارة لا تعلق عادة على مراسلات الكونجرس. ولكن فيما يتعلق بقضية التهجير الأوسع، قال المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لقد كنا واضحين. يجب ألا يكون هناك تهجير قسري دائم للفلسطينيين، سواء داخل غزة أو خارجها".

وقال المتحدث إن وزارة الخارجية رفضت تصريحات بعض المسئولين الإسرائيليين التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة، وتفهم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن هذه ليست سياسة الحكومة الإسرائيلية.

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مساعدات أمريكية لتل أبيب

وتمنح الولايات المتحدة إسرائيل 3.8 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنوية. وطلب بايدن من الكونجرس الموافقة على مبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار، وهو جزء من طلب تمويل إضافي شامل متوقف في الكونجرس بينما يتفاوض الجمهوريون والديمقراطيون على تغييرات في سياسة الهجرة.

وبشكل منفصل، قالت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، يوم الجمعة، إن 18 ديمقراطيًا في ذلك المجلس يؤيدون تعديلًا يلزم أي دولة تتلقى تمويلًا إضافيًا باستخدام الأموال وفقًا للقانون الأمريكي والقانون الإنساني الدولي وقانون النزاعات المسلحة.

وفي هذا الأسبوع أيضًا، أجبر السيناتور بيرني ساندرز، وهو عضو مستقل يتجمع مع الديمقراطيين، على التصويت على قرار من شأنه تجميد المساعدات الأمنية لإسرائيل ما لم تصدر وزارة الخارجية تقريرًا في غضون 30 يومًا لفحص ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في حملتها ضد غزة.

وصوت 72 عضوًا في مجلس الشيوخ لصالح إلغاء القرار، مقابل 11 عضوًا أيدوه، مما أدى بسهولة إلى الحصول على الأغلبية البسيطة اللازمة لإلغاء القرار في المجلس المؤلف من 100 عضو.

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