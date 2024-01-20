الجارديان: انقسامات عميقة بين القادة في إسرائيل حول استمرارية حرب غزة

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن هناك خلافا عميقا بين القادة السياسيين والعسكريين داخل إسرائيل حول اتجاه الهجوم الإسرائيلي على حماس والحرب على قطاع غزة.

انقسامات في إسرائيل بسبب حرب غزة

وقالت الجارديان نقلا عن ليلاخ شوفال في صحيفة "إسرائيل هايوم" اليمينية “لقد انقضى خمسة عشر أسبوعًا منذ أن فرضت حماس هذه الحرب على إسرائيل في ذلك السبت الأسود من يوم 7 أكتوبر، ولا تزال إسرائيل بعيدة عن تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسها: الإطاحة بقدرات وحكم حماس وإعادة المحتجزين”.

وقال ميراف زونسزين، المحلل الإسرائيلي في مجموعة الأزمات الدولية "لا يوجد نقص في الدعم للحرب، لكن من الواضح بشكل متزايد أن إطلاق سراح المحتجزين يتعارض مع أهداف أخرى".

وأظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة معاريف أنه إذا أجريت الانتخابات الآن، فإن حزب الليكود بزعامة نتنياهو سينخفض إلى 16 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيست.

رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي يهاجم نتنياهو

فيما شن غادي آيزنكوت، رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي، هجوما عنيفا على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرا أن وقف اطلاق النار هو الحل الوحيد لاطلاق سراح المحتجزين لدى حماس ومشيرا إلى فشل نتنياهو في ادارة الأزمة.

ووفقا لما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية قال غادي آيزنكوت، رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي إن اتفاق وقف إطلاق النار هو وحده الذي يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في غزة، وأنه من غير المرجح أن تحقق إسرائيل هدفها المتمثل في تحقيق "النصر الكامل" على حماس.

وشن غادي آيزنكوت، رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي، هجوما عنيفا على رئيس الوزراء، وطريقة تعامل بنيامين نتنياهو مع الحملة ضد حماس، والفشل في تحمل المسؤولية عن الإخفاقات التي أدت إلى الهجوم الدموي على إسرائيل في أكتوبر.

ومع اقتراب عدد القتلى العسكريين الإسرائيليين من 200 جندي، واستمرار سقوط الصواريخ التي تطلقها حماس على إسرائيل، والخلاف المرير مع واشنطن الواضح بشكل متزايد، يتزايد القلق في إسرائيل إزاء عدم إحراز تقدم واضح نحو "النصر الكامل" الذي قال نتنياهو إنه هدف إسرائيل من الحملة العسكرية.

وسبق قال آيزنكوت، الذي قُتل ابنه البالغ من العمر 25 عامًا في ديسمبر أثناء القتال في غزة، لبرنامج التحقيقات الاستقصائي "عوفدا" على القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية: إن " المحتجزين لن يعودوا أحياء إلا إذا كان هناك اتفاق مرتبط بهدنة كبيرة في القتال".

وقال إن عمليات الإنقاذ المثيرة مثل الغارة الشهيرة التي أدت إلى تحرير أكثر من 200 إسرائيلي محتجزين في مطار عنتيبي في أوغندا عام 1976 غير محتملة لأن المحتجزين كانوا منتشرين على ما يبدو، والعديد منهم في أنفاق تحت الأرض، وأضاف أن الادعاء بإمكانية تحرير المحتجزين بوسائل أخرى غير الاتفاق هو "نشر للأوهام".