الأردن تدعو الولايات المتحدة لاستخدام نفوذها لدى إسرائيل لإنهاء مذبحة غزة

قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إنه يتعين على الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى استخدام نفوذها لدى إسرائيل لإنهاء "المذبحة" المستمرة في غزة.

وانتقد الأردن بشدة القصف الإسرائيلي لغزة، وقال الخصاونة، إن القصف "يستوفي كل مواصفات جرائم الحرب ضد الإنسانية.

ونفت إسرائيل اتهامها بارتكاب جرائم حرب.

وقال الخصاونة إنه توجد حاجة إلى دبلوماسية دولية ذات وزن كبير ونفوذ لضمان وقف إطلاق النار.

وقال رئيس الوزراء الأردني، خلال حديثه بكلية لندن للاقتصاد: "القيادة مطلوبة من أصدقائنا الأمريكيين وشركائنا الأمريكيين، ومن عواصم العالم المختلفة التي يمكنها التأثير على عملية صنع القرار في إسرائيل بشكل حقيقي لإنهاء هذه المذبحة".