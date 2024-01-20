نيويورك تايمز: انقسامات متزايدة تضرب إسرائيل.. وتوتر في العلاقات مع واشنطن

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير لها، إن إسرائيل تشهد انقسامات متزايدة بشكل كبير بين القادة والسياسيين والعسكريين بدولة الاحتلال بشأن حرب غزة، فضلًا عن خلافاتها مع واشنطن، وتظاهرات أهالي المحتجزين لدى حماس بينا تدخل الحرب على غزة لشهرها الرابع على التوالي مع تحقيق هدنة إنسانية واحدة فقط.

حرب غزة تثير الانقسامات في إسرائيل

وقالت نيويورك تايمز إنه بعد ما يقرب من 15 أسبوعًا من الحرب، بدأت تظهر الانقسامات الحادة داخل إسرائيل حول مسألة استقبال حرب غزة.

وأوضحت نيويورك تايمز أن عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي اللفتنانت جنرال غادي آيزنكوت، رئيس الأركان العسكري المتقاعد وهو جنرال فقد ابنه في الصراع، دعا في مقابلة تلفزيونية أذيعت في وقت متأخر من يوم الخميس، إسرائيل إلى تسعى لوقف إطلاق نار ممتد مع حماس لإطلاق سراح المحتجزين المتبقين، كما وبخ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي إشارة إلى السخط المتزايد بين أجزاء من الجمهور الإسرائيلي بسبب فشل الحكومة في تحرير المحتجزين، قام أقارب وأنصار المحتجزين بإغلاق جزئي لحركة المرور على طريق سريع رئيسي في تل أبيب قبل فجر الجمعة.

كما يتعرض الائتلاف الحاكم الطارئ في إسرائيل لضغوط مكثفة ومتنافسة مع استمرار الحرب، فيما يحث السياسيون اليمينيون الجيش على التصرف بشكل أكثر عدوانية في غزة، حتى في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل الغضب في جميع أنحاء العالم بسبب المذبحة وتدمير جزء كبير من الأراضي، وفي الوقت نفسه، تطالب عائلات المحتجزين بتقديم تنازلات لضمان عودتهم.

خلاف بين واشنطن وإسرائيل بسبب غزة

كما تظهر الانقسامات الحالية بين إسرائيل وحليفتها الأقرب، الولايات المتحدة، بشكل متزايد، حول مستقبل قطاع غزة، حيث ترغب واشنطن في اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وهو الأمر الذي يعارضه نتنياهو.