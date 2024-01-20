السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نيويورك تايمز: انقسامات متزايدة تضرب إسرائيل.. وتوتر في العلاقات مع واشنطن

تظاهرات أهالي المحتجزين
تظاهرات أهالي المحتجزين في إسرائيل

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير لها، إن إسرائيل تشهد انقسامات متزايدة بشكل كبير بين القادة والسياسيين والعسكريين بدولة الاحتلال بشأن حرب  غزة، فضلًا عن خلافاتها مع واشنطن، وتظاهرات أهالي المحتجزين لدى حماس بينا تدخل الحرب على غزة لشهرها الرابع على التوالي مع تحقيق هدنة إنسانية واحدة فقط.

حرب غزة تثير الانقسامات في إسرائيل

وقالت نيويورك تايمز إنه بعد ما يقرب من 15 أسبوعًا من الحرب، بدأت تظهر الانقسامات الحادة داخل إسرائيل حول مسألة استقبال حرب غزة.

txt

أزمات مواطنى قطاع غزة لا تنتهى.. طبيب يجرى عملية بتر لساق ابنته دون تخدير

وأوضحت نيويورك تايمز أن عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي اللفتنانت جنرال غادي آيزنكوت، رئيس الأركان العسكري المتقاعد وهو جنرال فقد ابنه في الصراع، دعا  في مقابلة تلفزيونية أذيعت في وقت متأخر من يوم الخميس، إسرائيل  إلى تسعى لوقف إطلاق نار ممتد مع حماس لإطلاق سراح  المحتجزين المتبقين، كما وبخ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي إشارة إلى السخط المتزايد بين أجزاء من الجمهور الإسرائيلي بسبب فشل الحكومة في تحرير  المحتجزين، قام أقارب وأنصار المحتجزين  بإغلاق جزئي لحركة المرور على طريق سريع رئيسي في تل أبيب قبل فجر الجمعة.

كما يتعرض الائتلاف الحاكم الطارئ في إسرائيل لضغوط مكثفة ومتنافسة مع استمرار الحرب، فيما يحث السياسيون اليمينيون الجيش على التصرف بشكل أكثر عدوانية في غزة، حتى في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل الغضب في جميع أنحاء العالم بسبب المذبحة وتدمير جزء كبير من الأراضي، وفي الوقت نفسه، تطالب عائلات المحتجزين بتقديم تنازلات لضمان عودتهم.

txt

الجارديان: انقسامات عميقة بين القادة في إسرائيل حول استمرارية حرب غزة

خلاف بين واشنطن وإسرائيل بسبب غزة

كما تظهر الانقسامات  الحالية بين إسرائيل وحليفتها الأقرب، الولايات المتحدة، بشكل متزايد، حول مستقبل قطاع غزة، حيث ترغب واشنطن في اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وهو الأمر الذي يعارضه نتنياهو.

غزة إسرائيل واشنطن حماس المحتجزين نيويورك تايمز حرب غزة

مواد متعلقة

جيروزاليم بوست: جانتس سينسحب قريبًا من حكومة الحرب

أهالى المحتجزين لدى حماس ينتقدون فشل نتنياهو.. ويطالبون بتدخل 3 دول لإنقاذ ذويهم

بقيادة مصر.. تفاصيل المبادرة العربية لمستقبل غزة وإعادة إعمارها

الديمقراطيون بالكونجرس الأمريكى يوبخون نتنياهو.. ويطرحون رؤية لإقامة دولة فلسطينية

"CNN" تكشف كواليس المكالمة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو.. ماذا حدث؟

الجارديان: انقسامات عميقة بين القادة فى إسرائيل حول استمرارية حرب غزة

60 عضوًا ديمقراطيًا لبايدن: نعارض التهجير القسرى والدائم للفلسطينيين من غزة

رئيس دولة الاحتلال: فقدنا الثقة فى السلام.. وجيراننا يمجدون الإرهاب

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

بقيادة مصر.. تفاصيل المبادرة العربية لمستقبل غزة وإعادة إعمارها

غرامة وغلق.. أحكام جديدة في قضية وفاة "الطفل أيوب" بالإسكندرية

القاهرة الإخبارية: استشهاد 4 أشخاص فى استهداف إسرائيل مبنى سكنيًا بدمشق

النهاردة كام طوبة 2024 في مصر| ورقة نتيجة اليوم

اتحاد الكرة يعلن مدة غياب محمد صلاح عن منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب

محاكمة على طريقة «أيخمان»