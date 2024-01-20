السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسرائيل تعلن استهداف قيادات فى الحرس الثورى وحماس فى سوريا ولبنان

انفجار دمشق
انفجار دمشق

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مبنى سكنيًا في دمشق قرب سفارتي إيران ولبنان، بينما أعلن الحرس الثوري، في بيان، أن "أربعة مستشارين عسكريين لإيران، وعددًا من عناصر القوات السورية قتلوا في دمشق"، متهمًا إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم.

كما قال مصدر أمني، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز للأنباء، إن أربعة من الحرس الثوري الإيراني بينهم مسئول كبير في وحدة المعلومات التابعة له، قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية على دمشق اليوم، وأضاف المصدر أن الهجوم الذي استخدمت فيه "صواريخ محددة الهدف بدقة" أدى إلى تدمير مبنى متعدد الطوابق في حي المزة بالعاصمة السورية.

كما أعلنت وسائل إعلام أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق البازورية في لبنان، مما أسفر عن مقتل قياديين من حركة حماس.

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب حرب غزة

هذا وتخطط وكالة التصنيف الأمريكية موديز لخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب الحرب مع  غزة، حسبما أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن موقع  Ynet العبري أنها علمت أن وكالة التصنيف تخطط لاتخاذ هذه الخطوة قريبًا.

وفي أكتوبر، أعلنت وكالة موديز أنها وضعت التصنيف الائتماني للحكومة الإسرائيلية عند مستوى A1 قيد المراجعة من أجل خفض التصنيف، مشيرة إلى "الصراع العنيف غير المتوقع بين إسرائيل وغزة".

وقالت وكالة موديز في ذلك الوقت إن خطورة الصراع، "تزيد من احتمال حدوث تأثير مادي طويل الأمد على الائتمان".

نيويورك تايمز: انقسامات متزايدة تضرب إسرائيل

وسبق وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها، إن إسرائيل تشهد انقسامات متزايدة بشكل كبير بين القادة والسياسيين والعسكريين بدولة الاحتلال بشأن حرب غزة، فضلًا عن خلافاتها مع واشنطن، وتظاهرات أهالي المحتجزين لدى حماس بينما تدخل الحرب على غزة شهرها الرابع على التوالي مع تحقيق هدنة إنسانية واحدة فقط.

وقالت نيويورك تايمز إنه بعد ما يقرب من 15 أسبوعًا من الحرب، بدأت تظهر الانقسامات الحادة داخل إسرائيل حول مسألة استقبال حرب غزة.

 

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