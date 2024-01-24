استراتيجية "الحرب بلا نهاية".. مأزق نتنياهو الجديد فى غزة

يواجه رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أزمة متصاعدة في إسرائيل من حيث خسائر القوات في حرب غزة وكذلك الاحتجاجات المتزايدة على فشله في إعادة المحتجزين، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

حرب غزة

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية: تخضع استراتيجية الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية لتدقيق مكثف بعد مقتل 24 جنديًا يوم الإثنين، وهى أكبر خسارة تتكبدها إسرائيل في يوم واحد منذ بدء هجومها البري في غزة في أواخر أكتوبر، ومن بين القتلى 21 من جنود الاحتياط، قتلوا في حادثة واحدة.

الخسائر تؤثر على الجميع داخل إسرائيل

وقال إيمانويل نافون، المحاضر في جامعة تل أبيب لوكالة فرانس برس: إن خسائر القوات "تؤثر على الجميع، لأن كل شخص تقريبًا في البلاد لديه ابن أو أخ أو قريب (يقاتل في غزة)".

وأضاف: أن الإسرائيليين سيتساءلون الآن بشكل متزايد "ما هي الاستراتيجية... هل نستمر حقًا في المضي قدمًا حتى نقضي على حماس؟".

انقسامات في حكومة نتنياهو الحربية

في الوقت نفسه، ظهرت انقسامات في حكومة نتنياهو الحربية في أعقاب الاحتجاجات في تل أبيب وخارج منزله في القدس، حيث نظم أقارب المحتجزين مسيرة يوم الإثنين وهم يهتفون "الجميع والآن" للحث على عودة الأسرى.

وقالت جوليا إيلاد سترينجر، المحاضرة في جامعة بار إيلان بالقرب من تل أبيب، إن "المزاج الحالي في حكومة الحرب سيئ للغاية".

وقال خبراء لوكالة فرانس برس: إن تعهد نتنياهو الثابت بالقضاء على حركة حماس الفلسطينية ردًا على هجوم 7 أكتوبر، ينظر إليه بشكل متزايد داخل الحكومة على أنه يتعارض مع إعادة المحتجزين في غزة.

حكومة الحرب منقسمة

وقال الخبراء: إن عضوين في حكومة الحرب المكونة من خمسة أشخاص، وهما بيني جانتس وجادي آيزنكوت، رفضا موقف نتنياهو بأن الضغط العسكري على حماس هو وحده الذي سيسمح بعودة المحتجزين.

وقال رءوفين حزان، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس: "وفقًا لنتنياهو، لا يمكن أن يكون هناك نصر مع بقاء حماس واقفة، ووفقًا لجانتس وآيزنكوت، لا يمكن أن يكون هناك نصر مع فقدان المحتجزين".

وقال الخبراء إنهم يتوقعون أن يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي الحرب كتكتيك للبقاء في السلطة، حتى مع تصاعد الضغوط لتغيير المسار.

وقالت ميراف زونسزين، وهي محللة بارزة في مجموعة الأزمات الدولية: "أعتقد أنه اتخذ قرارًا بمواصلة هذه الحرب ليس فقط من أجل مصالحه السياسية، ولكن الحرب التي لا نهاية لها هي استراتيجيته بشكل عام".

وقال حزان من الجامعة العبرية: "فيما يتعلق بنتنياهو، إذا استمرت الحرب إلى ما بعد عام 2024 فهذا أفضل له سياسيًا لأنه يبعد عنا موعد السابع من أكتوبر ويمنحه فرصة لإعادة البناء".