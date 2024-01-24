الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إعلام عبرى: وزراء بحكومة الاحتلال يروجون لإعادة بناء المستوطنات فى غزة

المستوطنات
المستوطنات

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أمس الثلاثاء، أن وزيرين من حزب الليكود يروجان لمؤتمر قادم يدعو إلى إعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة كوسيلة لتعزيز أمن إسرائيل بعد انتهاء الحرب ضد حركة حماس.

 

وشجع وزير السياحة حاييم كاتس ووزير الرياضة والثقافة ميكي زوهار شجعوا على الحضور في المؤتمر، الذي يعتزم العديد من المشرعين الآخرين من حزب الليكود الحاكم بزعامة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المشاركة فيه، حسبما أفاد موقع “واينت” أمس الثلاثاء.

 

ويشارك في هذا الحدث أيضا وزراء ومشرعون من حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف وحزب “الصهيونية الدينية”.

 

وينظم المؤتمر، الذي يحمل عنوان "الاستيطان وحده سيجلب الأمن"، مجموعة من الحركات الراغبة في إعادة توطين غزة، وعلى رأسها رئيس المجلس الإقليمي السامرة يوسي دغان وحركة نحالا الاستيطانية.

 

 ومن المقرر عقده يوم الأحد في المركز الدولي للمؤتمرات في القدس.

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