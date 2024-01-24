تقرير أمريكي: الاحتجاجات داخل إسرائيل قد تغير مسار الحرب في غزة

قالت شبكة" ايه بي سي " الأمريكية، في تقرير لها، إن هناك حالة من الغضب داخل المجتمع الإسرائيلي حيث انطلقت الدعوات لاجراء انتخابات فورية لاسيما مع فشل العملية العسكرية الإسرائيلي في قطاع غزة بينما ألمحت أن هذه الاحتجاجات ضد نتنياهو قد تغير مسار الحرب في غزة.

حرب غزة

وقالت الشبكة في تقريرها: منذ تعرضت إسرائيل للهجوم في السابع من أكتوبر، كان الطريق السريع الإسرائيلي الرئيسي محاطاً بلوحات إعلانية تبشر بالوحدة الوطنية وشعار منتشر في كل مكان في زمن الحرب: "معاً سوف ننتصر" ولكن في الآونة الأخيرة تم استبدال هذه اللوحات الإعلانية برسالة مختلفة تمامًا: الدعوة لإجراء انتخابات فورية.

القيادة الاستقطابية لنتنياهو

وقالت الشبكة الأمريكية، إن هناك غضب كبيربين الإسرائيليين ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفي البداية، وضع الإسرائيليون، الذين أذهلهم هجوم حماس، خلافاتهم جانباً واحتشدوا وراء المجهود الحربي. والآن تعود الانقسامات القديمة التي يمكن أن تغير مسار الحرب إلى الظهور من جديد.

ومع استمرار ارتفاع عدد القتلى بين الجنود الإسرائيليين، ومع بقاء العشرات من المحتجزين في غزة واستمرار حماس، فإن المزيد من الإسرائيليين يعارضون نتنياهو وحكومته بصوت عالٍ.

وينقسم الرأي العام بشكل متزايد حول ما إذا كان الجيش قادراً على تحقيق أهداف نتنياهو المعلنة في الوقت نفسه المتمثلة في تدمير حماس وتحرير جميع المحتجزين .

وقال نداف إيال، المعلق في صحيفة يديعوت أحرونوت، لا يزال نتنياهو، الزعيم الأطول خدمة في البلاد، يترأس ائتلافا متمسكا بالسلطة على الرغم من الانتقادات و لكن المعارضين يقولون إنه يفتقر إلى رؤية واضحة لكيفية إخراج إسرائيل من غزة. ويعتقدون أن الدوافع السياسية والشخصية تخيم على عملية صنع القرار.

ويقول معارضو رئيس الوزراء إنه مدين بالفضل لمؤيديه القوميين المتطرفين في البرلمان، الذين طالب الكثير منهم بطرد الفلسطينيين من غزة أو مطالبة إسرائيل بإعادة توطين المنطقة، ويشيرون إلى تهم الفساد الموجهة إليه كدليل على أن من مصلحته إطالة أمد الحرب.

وقال إيال بن روفين، وهو جنرال إسرائيلي احتياطي: “عندما يقول رئيس الوزراء ’النصر المطلق‘، ’الحرب حتى عام 2025‘، فهو يعلم أنه إذا كان الأمر كذلك فإن المحتجزين سيموتون ويعودون في نعوش”. "إن الحرب الطويلة في أراضي العدو ليست بالأمر الجيد."

خطة إصلاح قضائي

وقال التقرير: أصبحت إسرائيل أكثر انقساما في العام الماضي عندما أطلق نتنياهو وحكومته القومية الدينية خطة إصلاح قضائي أثارت احتجاجات غير مسبوقة. وقال المعارضون إن الخطة، إذا تم إقرارها، ستكون بمثابة ضربة قاتلة للأساسيات الديمقراطية في البلاد؛ وتعهد العشرات من جنود الاحتياط العسكريين بعدم الخدمة، مما دفع كبار مسؤولي الدفاع إلى التحذير من أن أمن إسرائيل معرض للخطر.

ويقول منتقدو نتنياهو إن هجوم حماس وفشل إسرائيل في توقعه أو احتوائه على الفور كان نتيجة مباشرة للانقسامات التي زرعها نتنياهو وحكومته، وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه لن يتم إعادة انتخاب ائتلافه إذا أجريت الانتخابات اليوم.