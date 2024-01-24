22 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 110 من العدوان على غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم العاشر بعد المائة من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط مجاعة حقيقية تضرب شمال غزة والقطاع، ووضع إنساني كارثي نتيجة الحصار والنزوح الإجباري لأكثر من 90% من السكان.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء وسط وشمال وجنوب القطاع، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين، بينما أعلنت أونروا عن أن 570 ألف شخص في غزة يواجهون جوعا كارثيا ودعت إلى زيادة المساعدات بشكل كبير مع تزايد خطر المجاعة؛ حيث لجأ السكان إلى طحن الأعلاف والذرة لسد جوعهم في ظل الحصار الإسرائيلي والقصف المستمر على رؤوسهم.

وأفادت الصحة، في تصريح مساء الثلاثاء، بارتكاب الاحتلال 22 مجزرة ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 195 شهيدًا و354 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. وطالبت بالتدخل العاجل لحماية مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل وتسهيل حركة سيارات الإسعاف منها وإليها. وفيما يلي أبرز التطورات خلال الساعات الماضية:

شن غارات عنيفة على خان يونس على شكل حزام ناري في وقت مبكر صباح اليوم.

قصف نازحين في مدرسة مصطفى حافظ بجوار مستشفى ناصر الطبي بخان يونس.

قصف كل من يتحرك في محيط مستشفى الأمل التابع للهلال الاحمر الفلسطيني غربي خان يونس.

قصف عنيف في محيط مستشفى ناصر غرب خان يونس.

قصف منطقة شرقي قرية المصدر وسط القطاع.

شن غارات على خيام النازحين في منطقة المواصي جنوب غرب خان يونس، أسفرت عن 7 شهداء وعدد من الجرحى.

اقتحام بالدبابات لمحيط جامعة الأقصى غربي خان يونس.

إجبار عائلات على النزوح عن خان يونس بعد قصفهم واستهدافهم من قبل الدبابات التي حاصرت المدارس ومراكز الإيواء.

قصف استراحة على شاطئ البحر في خان يونس، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

نسف مربعا سكنيا جديدا وسط خان يونس.

قصف سيارة غرب رفح بها أسرة كاملة.

قصف منزلا غرب النصيرات وسط القطاع، أسفر عن 3 شهداء.

قصف منطقة صناعة الوكالة المحاصرة في خان يونس، أسفر عن شهيد وعدد من الإصابات.

قصف منزلا في شارع الداخلية بجباليا البلد شمال القطاع، أسفر عن 3 شهداء.

شن غارة على محيط منطقة المطار شرق رفح.

قصف منزلا لعائلة أبو عاذرة شرقي رفح.

25490 شهيدًا منذ بدء العدوان

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 25490 شهيدًا و63354 إصابة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.