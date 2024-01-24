الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصادر: العدل الدولية ستصدر حكمها الجمعة فى دعوى الإبادة الجماعية ضد غزة

غزة
غزة

تتوقع جنوب إفريقيا أن تصدر محكمة العدل الدولية حكمها يوم الجمعة بشأن ما إذا كانت ستمنح إجراءات طارئة لوقف الحرب في غزة، حسبما ذكر موقع أخبار جنوب إفريقيا نيوز اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصدرين مطلعين على الأمر.

وقال متحدث باسم وزارة العدل في جنوب إفريقيا لـ"رويترز":  إنه "لا يوجد بيان بعد". 

حرب غزة 

وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية، أن تأمر بتعليق طارئ للحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة في القطاع الفلسطيني، متهمة إياها بتنفيذ إبادة جماعية تقودها الدولة. 

ورفضت إسرائيل مزاعم الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها "مشوهة بشكل صارخ"، وقالت إن لها الحق في الدفاع عن نفسها، وإنها تستهدف حماس وليس المدنيين الفلسطينيين. 

في الحكم الأولي، لن تتعامل محكمة العدل الدولية مع السؤال الرئيسي حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية. ستنظر المحكمة فقط في تدابير الطوارئ المحتملة، والمقصود بها نوع من الأمر التقييدي، بينما تنظر المحكمة في القضية بأكملها، والتي تستغرق عادةً سنوات.

الاتحاد الأوروبي: إسرائيل لا تتمتع بحق "الفيتو" ضد قيام دولة فلسطين

وسبق وقال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل ، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، إن إسرائيل لا تتمتع بحق "الفيتو" ضد قيام دولة فلسطين.

 وتابع: "لا يمكن لإسرائيل أن تتمتع بحق النقض على تقرير مصير الشعب الفلسطيني. ليس لديهم حق النقض"، وشدد على أنه "إذا اعترفت الأمم المتحدة، كما اعترفت مرات عديدة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، فلن يتمكن أحد من الاعتراض عليه"، مشيرًا إلى أنه "علينا أن نتحدث عن تنفيذ حل الدولتين بدلًا من الحديث عن عملية السلام".

الخارجية الفلسطينية: ترفض خطة نتنياهو لإطالة أمد الحرب لمدة 6 أشهر

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، بأشد العبارات حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال المتواصلة لليوم 110 على التوالي ضد الشعب الفلسطيني.

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