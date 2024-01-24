فايننشال تايمز: واشنطن طلبت من بكين حث إيران على كبح جماح الحوثيين

قال مسؤولين أمريكيين لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن الولايات المتحدة طلبت من الصين حث طهران على كبح جماح الحوثيين الذين يهاجمون السفن التجارية في البحر الأحمر.

هجمات الحوثيين

ووفقا لما نقلته الصحيفة البريطانية، نقلا عن مصادرها، فإن الصين لم تقدم أي علامة للمساعدة في هذا الأمر،

ويقول التقرير إن الولايات المتحدة أثارت الأمر مرارًا وتكرارًا مع كبار المسؤولين الصينيين في الأشهر الثلاثة الماضية.

غارات أمريكية بريطانية جديدة ضد أهداف للحوثيين فى اليمن

وأعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ ضربات جوية مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى على أهداف في مناطق سيطرة الحوثي.

وحسب قناة "الحرة" الأمريكية، قالت الحكومة البريطانية إنها نفذت مع أمريكا وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا ونيوزيلندا ضربات إضافية ضد 8 أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

قلق بالغ

وأعرب مسئولو الإغاثة في الأمم المتحدة عن القلق البالغ إزاء وضع المرضى والجرحى العالقين بالمنشآت الطبية في غزة الذين لا يستطيعون مغادرتها أو الوصول إليها لتلقي العلاج، وذلك في ظل استمرار عدوان جيش الاحتلال في غزة اليوم بما في ذلك تقارير عن وقوع هجمات على مستشفيات في مدينة خان يونس- جنوب القطاع.

وأفاد المفوض العام لوكالة أونروا "فيليب لازاريني" أن أحد أكبر أماكن الإيواء التابعة للوكالة في خان يونس قد تعرض للقصف أثناء عملية عسكرية أمس مما أدى إلى استشهاد 6 نازحين على الأقل وإصابة الكثيرين أثناء القتال الكثيف حول المكان.

وأضاف أن الموظفين والمرضى والنازحين عالقون الآن داخل عدد قليل من المستشفيات في خان يونس مع استمرار العدوان، داعيًا جميع الأطراف إلى اتخاذ كل التدابير الاحترازية للحد من وقوع الضرر ولحماية المدنيين والمنشآت الطبية والموظفين ومرافق الأمم المتحدة، بموجب القانون الدولي.