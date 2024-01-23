الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"واشنطن ولندن" توقع عقوبات جديدة على الحوثيين

الحوثي
الحوثي

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوم الثلاثاء إن المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستعلنان عن عقوبات جديدة على الحوثيين “في الأيام المقبلة”.

وقال سوناك أمام مجلس العموم: "سنستخدم أكثر الوسائل فعالية المتاحة لنا لقطع الموارد المالية للحوثيين، حيث يتم استخدامها لتمويل هذه الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، حسبما أعلن برلمان المملكة المتحدة.

وأضاف: "نحن نعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة في هذا الشأن ونخطط للإعلان عن إجراءات عقوبات جديدة في الأيام المقبلة".

 

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وتأتي هذه الأخبار بعد غارة جوية أمريكية وبريطانية أخرى على أهداف للحوثيين في اليمن، والتي قال سوناك إنها “تقتصر على أهداف مختارة بعناية، مع أقصى قدر من الرعاية لحماية أرواح المدنيين”، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية. 

 وشدد أيضًا على أن الضربات "تتوافق تمامًا مع القانون الدولي، ودفاعًا عن النفس، وردًا على تهديد مستمر".

وقال رئيس الوزراء إن العقوبات كانت جزءًا من رد المملكة المتحدة الأوسع على هجمات الحوثيين على السفن التجارية. وأضاف سوناك أن المملكة المتحدة ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمن والمساعدة في التفاوض على السلام في البلاد.

في سياق متصل، ذكرت وكالة رويترز أن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي أعاد تأكيد موقف إسرائيل المتمثل في أنها لن توافق على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس يترك رهائنها في غزة أو حماس في السلطة في القطاع. وأضاف أن الجهود مستمرة لإطلاق سراح الرهائن، لكنه رفض الخوض في التفاصيل، قائلا إن الأرواح على المحك.

وقال ميتنيك إنه كان يعلم أنه لن يخدم لسنوات عديدة. وبينما كان يدرس الرياضيات وعلوم الكمبيوتر في المدرسة، اقترح أحد المعلمين أن قدراته الطبيعية ستناسب دورًا في وحدة استخبارات النخبة. 

"لذلك نظرت في الأمر أكثر. علمت أن وحدات المخابرات تبتز الفلسطينيين من مجتمع المثليين والأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج الصحي في إسرائيل ليصبحوا مخبرين. بدأت أرى كيف أن النظام مبني على القمع. بمجرد أن أدركت ذلك، علمت أنه لا يتعين عليّ الرفض فحسب، بل العمل ضده أيضًا.

المملكة المتحدة الولايات المتحدة عقوبات جديدة الحوثيين الموارد المالية

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