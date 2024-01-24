شكوى عراقية لمجلس الأمن بشأن القصف الأمريكى

قالت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، إنّ "قصف مواقع عسكرية يعتبر عدوانًا على سيادة العراق وإساءة للاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد".

الضربات الأمريكية على العراق

وقالت الحكومة العراقية إنّها ستتخذ "كل الإجراءات القانونية تجاه القصف الأمريكي، ومن ضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن"، كاشفة عن تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي لجمع الأدلة ودعم موقف العراق دوليًا في شكواه ضد واشنطن.

وكان قد أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن أن الولايات المتحدة شنت ضربات جوية على 3 أهداف لحركة "كتائب حزب الله" في العراق، التي هي جزء من الحشد الشعبي العراقي، مشيرًا إلى أن الضربات جاءت ردًا على الاستهدافات التي تشنها الحركة ضد قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.

كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن أن قواتها شنت غارات جوية أحادية الجانب ضد 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله المدعومة من إيران وغيرها من الجماعات المرتبطة بإيران في العراق.

وأضافت القيادة المركزية، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن هذه الغارات جاءت ردًا على هجمات هذه الفصائل بما في ذلك الهجوم على قاعدة الأسد الجوية في غرب العراق في 20 يناير واليوم في 24 يناير.

ولفتت إلى أن الضربات استهدفت مقار لكتائب حزب الله ومواقع تخزين الصواريخ والقذائف وقدرات الطائرات المسيرة.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بوقوع قتيلين في الضربات الأمريكية التي استهدفت فصائل موالية لإيران في العراق.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن شن ضربات جوية على مواقع متفرقة في جنوب وغرب العراق تستهدف مواقع لجماعات مدعومة من إيران.

إصابة موظفين أمريكيين فى رشقة صاروخية على قاعدة عين الأسد غرب العراق

هذا وأصيب موظفون أمريكيون بجروح طفيفة، كما أصيب أحد أفراد قوات الأمن العراقية بجروح خطيرة بعد هجوم على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية، حسبما نقلت رويترز عن مسئول أمريكي.

وقال المسئول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن التقارير الأولية تشير إلى أن القاعدة تعرضت للقصف بصواريخ بالستية.