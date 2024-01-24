الاتحاد الأوروبى: إسرائيل لا تتمتع بحق "الفيتو" ضد قيام دولة فلسطين

قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، إن إسرائيل لا تتمتع بحق "الفيتو" ضد قيام دولة فلسطين.

حرب غزة

وتابع: "لا يمكن لإسرائيل أن تتمتع بحق النقض على تقرير مصير الشعب الفلسطيني. ليس لديهم حق النقض"، وشدد على أنه "إذا اعترفت الأمم المتحدة، كما اعترفت مرات عديدة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، فلن يتمكن أحد من الاعتراض عليه"، مشيرًا إلى أنه "علينا أن نتحدث عن تنفيذ حل الدولتين بدلًا من الحديث عن عملية السلام".

الخارجية الفلسطينية تدين الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال المتواصلة لليوم 110 على التوالي ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، إن الاحتلال ينتهك في حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين نصوص ومضامين وروح اتفاقيات جنيف خاصة الاتفاقية الرابعة وجميع القوانين الدولية التي تنظم أوضاع المدنيين العزل في ظل الحرب، بما في ذلك تسوية جميع المنازل والمنشآت في المناطق الحدودية لقطاع غزة بالأرض، وإبادة كل شي في تلك المناطق وتحويلها إلى خالية تمامًا من أي وجود بشري، بعد ارتكاب مئات المجازر الجماعية وفرض النزوح القسري على سكانها، بحجج وذرائع واهية أهمها إنشاء مناطق عازلة وفقًا لرواية الاحتلال، وكذلك التصعيد الحاصل في حلقات الإبادة المتتالية ضد المدنيين الفلسطينيين كما يحصل حاليًا في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة واستهداف مراكز الإيواء والمستشفيات، ودفع أكثر من 1.5 مليون فلسطيني باتجاه رفح وحشرهم فيها، في ظل التعطيل الإسرائيلي المتعمد لوصول المساعدات لجميع مناطق القطاع، وشدة البرد القارس في فصل الشتاء، وانتشار الأوبئة والأمراض خاصة في صفوف الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى.