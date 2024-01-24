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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استهداف طائرة صهيونية بصاروخ أرض جو شرق مدينة غزة

استهداف طائرة صهيونية
استهداف طائرة صهيونية بصاروخ أرض جو شرق مدينة غزة

أعلنت كتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين، مساء اليوم الأربعاء، عن استهداف طائرة صهيونية بصاروخ أرض جو في الأجواء الشرقية لمدينة غزة.

وأضافت "المجاهدين" في بيان لها مساء اليوم، أنه تم دك تجمعات لقوات العدو الصهيوني في محاور التقدم في مدينة خان يونس بعدد من الصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون.

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وأشارت "المجاهدين" إلى أنه تم استهداف الموقع الصهيوني العسكري "يفتح" مقر الكتيبة الأولى للواء الشمالي في فرقة غزة برشقة صاروخية، وقصف قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية.

كتائب القسام تعلن مسئوليتها عن تفجير منزل تحصن به جنود الاحتلال بخان يونس

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن مسئوليتها عن تفجير منزل تم تفخيخه مسبقًا، بعد تحصن قوة صهيونية فيه بالعبوات الناسفة وأوقعاها بين قتيل وجريح غرب خان يونس.

وتابعت القسام في بيان لها مساء اليوم: "اشتبكنا مع قوة إسناد حضرت للمكان وأجهزنا على أكثر من 10 جنود صهاينة غرب مدينة خان يونس".

وأشارت القسام إلى أن عناصرها تمركزوا منذ أسابيع في منطقة العملية شرق المغازي رغم القصف الشديد والمتواصل.

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كتائب المجاهدين غزة خانيونس قذائف الهاون قاعدة رعيم العسكرية

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