الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأونروا": الوضع الصحى فى قطاع غزة منهار تمامًا

قطاع غزة
قطاع غزة

قال عدنان أبوحسنة، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدث لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن الوضع الصحي في قطاع غزة منهار تمامًا حتى من قبل عمليات التصعيد الإسرائيلية الأخيرة.

وأضاف متحدث "الأونروا" في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "هناك كارثة حقيقية في غزة، المستشفيات لا تقدر على تقديم الخدمة الطبية لمعالجة المصابين في تلك الظروف الخطيرة".

متحدث “الأونروا”: نقص شديد في الإمكانيات الفنية للمستشفيات والقدرات الجراحية والأدوية بغزة

وأشار إلى أن أعداد القتلى والجرحى ضخمة للغاية وهناك نقص كبير في الإمكانيات الفنية للمستشفيات والقدرات الجراحية والأدوية أيضًا.

وتابع: "القطاع الصحي في غزة على وشك الانهيار الكامل، ولم يتبق إلا عدد قليل من المستشفيات التي ينقصها كل شيء"، مشيرًا إلى أن العمليات الجراحية العادية لا تتم بسبب نقص الإمكانيات.

كما أوضح أن هناك مسألة خطيرة مهمة جدًا وهي نقص المناعة لسكان قطاع غزة في مواجهة الأمراض المختلفة، مضيفًا: "لاحظنا خلال الفترة الأخيرة ارتفاع نسبة الإصابة بأربع مرات بالأمراض المعوية، والالتهابات الصدرية والأمراض الجلدية والجرب أصبح موجودًا بسبب غياب المياه النظيفة، بالإضافة إلى الازدحام الشديد في مراكز الإيواء في القطاع".

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