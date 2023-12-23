السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. إعلام الاحتلال: الجيش الإسرائيلى يتجهز لإنهاء العملية البرية فى غزة

الجيش الإسرائيلى
الجيش الإسرائيلى

قالت القناة 11 الإسرائيلية، أمس الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي يتجهز لإنهاء العملية البرية في قطاع غزة في غضون أسابيع.

وأضافت أن المرحلة الثالثة من العملية، ستتضمن تقليص عدد القوات، بجانب تشكيل منطقة عازلة، والاستمرار في هجمات مركزة.

كانت حماس، قد ردت، امس الجمعة، على تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي بقتل يحيي السنوار، وقالت: "تهديد مجرم الحرب يوآف غالانت بقتل قادة المقاومة في غزة هو تهديد فارغ يستخدمه لتسويق إنجازات وهمية ودليل على فشله".

كان وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلية يوآف جالانت، قد أطلق تهديدا جديدا ضد زعيم حركة حماس يحيى السنوار، قائلا إنه "سيواجه قريبا فوهات بنادقنا".

الأكثر قراءة

عاجل.. إعلام الاحتلال: الجيش الإسرائيلى يتجهز لإنهاء العملية البرية فى غزة

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": طائرات الاحتلال مستمرة فى تدمير منازل المدنيين بغزة

لحظة صراخ جنود الاحتلال بعد استهدافهم فى غزة (فيديو)

الأهلى يتسلم ميدالية البرونزية كأفضل ثالث ناد فى العالم

جلسة أخيرة لتجديد تعاقد فتوح واللاعب يوافق على تخفيض مطالبه المالية

جلسة تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة (مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لايعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

محاسن السنوسي

"ماسبيرو زمان".. حاضر ومستقبل

محمد رفعت

القادم أخطر!

د.كريمة الحفناوى

حماية النساء أولوية

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال