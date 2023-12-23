عاجل.. إعلام الاحتلال: الجيش الإسرائيلى يتجهز لإنهاء العملية البرية فى غزة

قالت القناة 11 الإسرائيلية، أمس الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي يتجهز لإنهاء العملية البرية في قطاع غزة في غضون أسابيع.

وأضافت أن المرحلة الثالثة من العملية، ستتضمن تقليص عدد القوات، بجانب تشكيل منطقة عازلة، والاستمرار في هجمات مركزة.

كانت حماس، قد ردت، امس الجمعة، على تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي بقتل يحيي السنوار، وقالت: "تهديد مجرم الحرب يوآف غالانت بقتل قادة المقاومة في غزة هو تهديد فارغ يستخدمه لتسويق إنجازات وهمية ودليل على فشله".

كان وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلية يوآف جالانت، قد أطلق تهديدا جديدا ضد زعيم حركة حماس يحيى السنوار، قائلا إنه "سيواجه قريبا فوهات بنادقنا".