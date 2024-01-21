الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دبلوماسى أمريكى سابق: الحكومة الإسرائيلية تقمع الفلسطينيين

قمع الفلسطينيين
قمع الفلسطينيين

قال السفير ريتشارد شيمرر، دبلوماسي أمريكي سابق، إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لاستعادة المحتجزين في المدى القصير من قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وتمكين الدولة الفلسطينية وحل الدولتين.

وأضاف، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الإسرائيلية ترفض بشكل معلن حل الدولتين، وتحاول بشتى الوسائل تحديد حدودها، كما أنها تقمع الفلسطينيين وتمنعهم من حقهم من أجل تدشين دولتهم المستقلة، مؤكدًا أن هناك العديد من المناقشات والمباحثات مع الجانب الفلسطيني بخصوص هذا الأمر.

وحول موقف الولايات المتحدة مما يحدث من تداعيات بالشرق الأوسط، أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى أن تثق في الإدارة الإسرائيلية من أجل حل الدولتين، حيث إننا نتحدث عن كيفية التغيير في المنطقة، ونثق بأن هنالك دعمًا من الإدارة الإسرائيلية تحصل عليه من خلال الرئيس الأمريكي جو بايدن، والولايات المتحدة لديها دور هام لاستعادة الاستقرار في المنطقة الفلسطينية.

وأشار إلى أن هنالك دعمًا أمميًا للدولة الفلسطينية، وهذا هو المتوقع، والولايات المتحدة تشجع الجانب الفلسطيني من أجل استقرار المنطقة وأن يكون لديهم حقهم المشروع بتكوين دولة فلسطينية مستقلة، مرددًا: "نحن نشجع أي خطوة تصل بنا إلى حل الدولتين".

 

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