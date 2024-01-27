السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فصائل فلسطينية: استهدفنا حاجز أمني إسرائيلي جنوب شرق نابلس بالضفة الغربية

الضفة الغربية
الضفة الغربية

 أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف حاجز أمني إسرائيلي، جنوب شرق نابلس بالضفة الغربية، وذلك خلال نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة، إنه يأمل أن تمتثل إسرائيل للحكم الصادر يوم أمس الجمعة عن محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، الذي أمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وفي بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أكد جوتيريش الطبيعة الملزمة قانونًا لقرارات محكمة العدل الدولية، مضيفًا أنه يثق في أن جميع الأطراف سوف تمتثل على النحو الواجب لأمر المحكمة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة مرارا وتكرارا إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، معربا عن قلقه العميق إزاء العدد الكبير من الضحايا المدنيين والوضع الإنساني "الكارثي" في القطاع.

فصائل فلسطينية حاجز أمني إسرائيلي الضفة الغربية إسرائيل فلسطين

مواد متعلقة

الاحتلال يقتحم قرية حوسان غرب بيت لحم فى الضفة الغربية

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

تهديد وجودى لإسرائيل.. تفاصيل عريضة إقالة نتنياهو

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

كواليس إلزام ترامب بدفع 83 مليون دولار تعويضات فى قضية تشهير

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

كسر الخاطر

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

ماجد حبته

ما بعد أوامر العدل الدولية

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

صور

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟

وثائق سرية تكشف تاريخ المنظمات الصهيونية فى إيران