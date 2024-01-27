فصائل فلسطينية: استهدفنا حاجز أمني إسرائيلي جنوب شرق نابلس بالضفة الغربية

أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف حاجز أمني إسرائيلي، جنوب شرق نابلس بالضفة الغربية، وذلك خلال نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة، إنه يأمل أن تمتثل إسرائيل للحكم الصادر يوم أمس الجمعة عن محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، الذي أمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وفي بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أكد جوتيريش الطبيعة الملزمة قانونًا لقرارات محكمة العدل الدولية، مضيفًا أنه يثق في أن جميع الأطراف سوف تمتثل على النحو الواجب لأمر المحكمة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة مرارا وتكرارا إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، معربا عن قلقه العميق إزاء العدد الكبير من الضحايا المدنيين والوضع الإنساني "الكارثي" في القطاع.