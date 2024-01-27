الأمين العام للأمم المتحدة يطالب إسرائيل بالالتزام بحكم العدل الدولية بشأن غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة، إنه يأمل أن تمتثل إسرائيل للحكم الصادر يوم الجمعة عن محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، والذي أمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وفي بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أكد غوتيريس الطبيعة الملزمة قانونًا لقرارات محكمة العدل الدولية، مضيفًا أنه يثق في "أن جميع الأطراف سوف تمتثل على النحو الواجب لأمر المحكمة".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة مرارا وتكرارا إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، معربا عن قلقه العميق إزاء العدد الكبير من الضحايا المدنيين والوضع الإنساني "الكارثي" في القطاع.

الخارجية الإسرائيلية تجري وكالة الإغاثة

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها تتوقع أن تجري وكالة الإغاثة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة في غزة تحقيقًا داخليًا عاجلاً بعد أن فصلت موظفين يُزعم تورطهم في هجوم حماس الوحشي والمميت في 7 أكتوبر 2023 ضد إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية يوم الجمعة: “من المهم أن تقوم الأونروا بإجراء فحص داخلي شامل لنشاط حماس والعوامل الإرهابية الأخرى في صفوفها من أجل ضمان عدم استغلال النشاط الإنساني للمنظمة”.



تواصلت CNN مع الأونروا، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، للحصول على تفاصيل حول طبيعة التورط المزعوم والمعلومات التي شاركتها السلطات الإسرائيلية مع الوكالة، لكن ليس لديها معلومات إضافية لمشاركتها.

وقال رئيس الأونروا فيليب لازاريني إن تحقيقا بدأ، وسيتم محاسبة أي شخص متورط، "بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية".



وفي سياق متصل، فقد قررت محكمة العدل الدولية ، اليوم الجمعة بالتزام سارائيل بمنع الابادة الجماعية في غة وعلى المدنيين جراء القصف الاسرائيلي في القطاع غزة.