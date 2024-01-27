19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ113 بعد المائة عدوانه على قطاع غزة، وشن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط أوضاع قاسية يعيشها النازحون في مخيمات اللجوء بغزة في ظل الأجواء الباردة والممطرة والحصار والنزوح الإجباري لأكثر من 90% من السكان.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في القطاع، وسط تركيز العدوان على خان يونس في الجنوب، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 183 شهيد و377 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية. بينما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان إلى 26083 شهيد و64487 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وحذر الدفاع المدني في القطاع من أن حياة آلاف النازحين الفلسطينيين مهددة بسبب البرد القارس والأمطار الشديدة التي أغرقت العديد من الخيام.

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