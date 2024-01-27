السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

غزة
غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ113 بعد المائة عدوانه على قطاع غزة، وشن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط أوضاع قاسية يعيشها النازحون في مخيمات اللجوء بغزة في ظل الأجواء الباردة والممطرة والحصار والنزوح الإجباري لأكثر من 90% من السكان.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في القطاع، وسط تركيز العدوان على خان يونس في الجنوب، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 183 شهيد و377 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية. بينما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان إلى 26083 شهيد و64487 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وحذر الدفاع المدني في القطاع من أن حياة آلاف النازحين الفلسطينيين مهددة بسبب البرد القارس والأمطار الشديدة التي أغرقت العديد من الخيام. 

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"العدل الدولية" تطالب إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

 أبرز التطورات الساعات الماضية:

  • قصف ومحاصرة محيط مستشفى الأمل التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس.
  • قصف محيط مجمع ناصر الطبي مجددًا غربي خان يونس.
  • قصف منزلا لعائلة أبو سماحة قرب منطقة الزوايدة بالمحافظة الوسطى، أسفر شهيدان وعدد من الإصابات.
  • قصف مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع.
  • نسف منشآت وأبنية ومنازل غرب خان يونس.
  • قصف منزل الصحفي إياد الرواغ في منطقة الحساينة بمخيم النصيرات، ما أدى إلى مقتله وطفله الرضيع.
  • إطلاق النار على الصحفيين والنازحيين في خان يونس.
  • اقتحام بالدبابات مسجد الشافعي في خان يونس.
  • إجبار آلاف المواطنين على النزوح من خان يونس تحت تهديد الدبابات والسلاح.
  • قصف منطقتي معن وقيزان النجار شرقي خان يونس، أسفر عن 5 شهداء وعدد من الإصابات.
  • قصف منزلا لعائلة أبونصير في دير البلح وسط القطاع، أسفر عن عدد كبير من الشهداء بينهم أم وطفليها وعدد من الجرحى.
  • إطلاق نيران المدفعية على مناطق شرق مدينة رفح.
  • قصف خيمة نازحين غربي مدينة رفح.
  • قصف مناطق في عبسان وسط خان يونس، اسفر عن شهداء وجرحى.
  • قصف منزلا لعائلة السكسك في حي الجنينة شرق رفح، أسفر عن ثلاثة شهداء بينهم سيدتان.
اليوم الـ113 عدوان غزة 19 مجزرة النازحين الإحتلال الإسرائيلي

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