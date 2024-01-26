الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حزب الله يستهدف تجمعا وثكنة "معاليه غولان" الإسرائيلية..وتل أبيب ترد

جنوب لبنان
جنوب لبنان

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارة جوية استهدفت منطقة قريبة من ومارون الراس جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله أنه استهدف اليوم تجمعا وثكنة للجيش الإسرائيلي.

وجاء في بيان لـ حزب الله: "إنه عند الساعة 08:10 استهدف مقاتلوه تجمعا ‏لجنود من الجيش الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة المناسبة، مضيفا عند الساعة 01:00 استهدف مسلحو حزب الله ثكنة ‌‏"معاليه غولان" الإسرائيلية بصواريخ "فلق 1" وحققوا فيها إصابات مباشرة".

حزب الله ينشر مشاهد من عملية استهدافه لقبة تجسسية في موقع جل العلام

كما نشر "حزب الله" اللبناني فيديو يحتوي على مشاهد من عملية استهدافه لقبة تجسسية في موقع جل العلام التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بأسلحة صاروخية خاصة وتم تصوير الصاروخ حتى لحظة الاصطدام.

 

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حزب الله: إطلاق 8 صوارخ على مواقع عسكرية تستهدف قلعة "هونين" شمال إسرائيل

الرد الإسرائيلي

 

‏بالتوازي، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدات عيتا الشعب وبيت ليف وحولا وميس الجبل ويارون وأطراف بلدة طيرحرفا وجبل بلاط ومنطقة وادي حامول، فيما انفجر صاروخ اعتراضي للقبة الحديدية فوق أجواء بلدة الناقورة جنوب لبنان.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي عيترون ومارون الراس جنوب لبنان، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

وأظهرت مقاطع مصورة، نقلتها،  صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية آثار الدمار في بلدة كفركلا جنوب لبنان جراء القصف الإسرائيلي. وفي بلدة الخيام، وثقت مشاهد حجم الدمار الذي لحق بأحد المنازل بعد استهدافه بغارة من الطيران الحربي الإسرائيلي.

وتأتي الضربات المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل على خلفية الحرب الهمجية  الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي، والتي راح ضحيتها حتى الآن، أكثر من 26 ألف شهيدًا من المدنيين الفلسطينيين، وأكثر من 63 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال.

معاليه غولان الإسرائيلية الإحتلال الإسرائيلي حزب الله غارة جوية تجمعا ‏لجنود من الجيش الإسرائيلي قلعة هونين جنوب لبنان

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