الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

21 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 112 من العدوان على غزة

غزة
غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ12 بعد المائة من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط أوضاع قاسية يعيشها النازحون في مخيمات اللجوء بغزة في ظل الأجواء الباردة والممطرة والحصار والنزوح الإجباري لأكثر من 90% من السكان.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء وسط وشمال وجنوب القطاع، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين.

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الصحة العالمية: الوضع فى شمال غزة مروّع

وقالت وزارة الصحة في القطاع: إن جيش الاحتلال ارتكب 21 مجزرة ضد العائلات في الجيب الساحلي، راح ضحيتها 200 شهيد و370  اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية. بينما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان إلى 25900 شهيدًا و64110 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي. 

 أبرز التطورات خلال الساعات الماضية

  • شن غارات عنيفة على منازل سكنية ملاصقة للسور الشرقي لمجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس جنوب القطاع.
  • شن غارات على محيط مستشفى الأمل غرب خان يونس لليوم الرابع على التوالي.
  • شن غارات عنيفة على حي الأمل ومحيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب خان يونس.
  • شن غارات عنيفة على الحي الغربي لمجمع ناصر الطبي غربي خان يونس.
  • نسف منازل قرب مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس.
  • قصف السطر الغربي شمال خان يونس، خلف 3 شهداء وعدة إصابات.
  • قصف مركز للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا في خان يونس، خلف شهيدة متأثرة بإصابتها.
  • قصف تجمع لمواطنين في مخيم البريج وسط القطاع، خلف شهيدان وعدة إصابات.
  • قصف مخيم المغازي وسط القطاع.
  • شن غارات عنيفة على منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.
  • إبلاغ المحاصرين في مركز صناعة خان يونس التابع لوكالة الأونروا بالإخلاء حتى يوم الجمعة في ظل تواصل وإطلاق النار بشكل مكثف صوب المركز ومحيطه.
  • شن غارة على منطقة الضهرة بخان يونس، خلف 3 شهداء وعشرات المصابين.
  • قصف تجمع مواطنين أثناء حصولهم على المساعدات في دوار الكويت في شمال القطاع، خلف 20 شهيدا وأكثر من 150 جريح.
  • نسف مربعا سكنيا جديدا في جنوب مدينة غزة.
  • قصف تجمع مواطنين في شارع القدس في جباليا البلد.
  • شن غارات عنيفة في محيط مدينة الشيخ زايد شمال القطاع.
  • شن غارة جوية على منطقة شمال مدينة رفح جنوب القطاع.
  • قصف شقة سكنية في منطقة الزاويدة وسط القطاع، خلف شهيدان وعدد من الإصابات.
  • قصف منزلا لعائلة الرواغ في منطقة الحساينة غرب النصيرات وسط القطاع، خلف 11 شهداء على الأقل وعدد من الإصابات.
  • شن غارات عنيفة على طول الخط الساحلي للقطاع وغربي دير البلح وسط القطاع.
العدوان على غزة اليوم 112 الاحتلال 21 مجزرة غزة خان يونس وسط القطاع شمال القطاع

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