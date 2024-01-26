21 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 112 من العدوان على غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ12 بعد المائة من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط أوضاع قاسية يعيشها النازحون في مخيمات اللجوء بغزة في ظل الأجواء الباردة والممطرة والحصار والنزوح الإجباري لأكثر من 90% من السكان.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء وسط وشمال وجنوب القطاع، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين.

وقالت وزارة الصحة في القطاع: إن جيش الاحتلال ارتكب 21 مجزرة ضد العائلات في الجيب الساحلي، راح ضحيتها 200 شهيد و370 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية. بينما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان إلى 25900 شهيدًا و64110 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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