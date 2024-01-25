الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالحليم قنديل: أمريكا وإسرائيل فشلتا فى حربهما ضد غزة

عبدالحليم قنديل
عبدالحليم قنديل

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن قرار محكمة العدل الدولية المقرر إعلانه غدًا الجمعة، حول إدانة إسرائيل بقيامها بحرب إبادة جماعية مؤجل ومن الممكن أن يستمر لأشهر وسنوات وفقًا لتقاليد المحكمة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جنوب إفريقا طالبت في دعواها أمام المحكمة بإصدار تدابير وقت الحرب، والمحكمة استمعت لكلا الطرفين، مشيرًا إلى أننا سنرى القرار الذي ستصدره المحكمة وهل يكون به نزعة تمرد للقضاة على فكرة التأثيرات الواردة عليهم.

متى ستتوقف أمريكا عن استخدام حق الفيتو؟

وأكد أن قرار المحكمة المفترض أن يكون نافذَا، ولكنها سلطة قضائية وتحتاج لسلطة تنفيذية وبالتالي فإن جنوب إفريقيا ستأخذ هذا القرار لمجلس الأمن ليصدر قرارًا بوقف الحرب، والسؤال الآن إلى أي مدى ستتوقف أمريكا عن استخدام حق الفيتو خاصة أنها بقيت وحيدة.

وأشار إلى أن أمريكا  وإسرائيل لا تحترمان القانون الدولي، وكلا الدولتين فشلتا في حربهما في غزة، مؤكدًا أن استخدام أمريكا لحق الفيتو سيحرجها دوليًا ويزيد من عزلتها.

عبدالحليم قنديل إسرائيل أمريكا لا تحترمان القانون الدولي الدولتين فشلتا حربهما غزة محكمة العدل الدولية

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