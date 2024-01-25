روسيا أم أوكرانيا.. من المسؤول عن إسقاط طائرة الأسرى الأوكران في بيلجورود؟

تبادلت روسيا وأوكرانيا اللوم ودفعتا روايات متضاربة، اليوم الخميس، بشأن إسقاط طائرة عسكرية روسية، قالت موسكو إنها كانت تقل 65 أسير حرب أوكرانيًا كانوا على وشك تبادلهم وإعادتهم إلى عائلاتهم، لكنهم قتلوا جميعا في الحادثة.

ولم تؤكد أوكرانيا ما إذا كان أسرى الحرب كانوا على متن الطائرة، كما أنها لم تؤكد بشكل مباشر أنها أسقطت طائرة النقل إليوشن إيل-76، التي تحطمت يوم الأربعاء في منطقة بيلجورود الروسية، شمال الحدود الأوكرانية.

كبار المسؤولين الأوكرانيين بما فيهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي لم ينكروا إسقاط الطائرة

لكن في تصريحاتهم حول الحادث، لم ينكر كبار المسؤولين الأوكرانيين، بما في ذلك الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إسقاط الطائرة، وأكد البعض على حق أوكرانيا - والحاجة الملحة - لاستهداف الطائرات العسكرية الروسية نظرا لغزو موسكو المستمر، والغارات الجوية المستمرة على المدن الأوكرانية والضغط للاستيلاء على المزيد من الأراضي.

زيلينسكي: أصر على إجراء تحقيق دولي

وقال “زيلينسكي”، مساء الأربعاء في كلمة متلفزة: "إنه سيصر على إجراء تحقيق دولي"، مشيرًا إلى أن القوات الجوية الأوكرانية أسقطت الطائرة التي تحطمت على مسافة قريبة من بلاده.

وأكد "زيلينسكي" أنه جمع كبار المسؤولين العسكريين وتحدث معهم حول "استخدامهم للقوات الجوية"، مبينًا أن مديرية المخابرات العسكرية الأوكرانية "منخرطة في معرفة مصير جميع السجناء".

المتحدث باسم الكرملين يتهم كييف بقتل جنودها

وفي رده الخميس، اتهم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف كييف بقتل جنودها، واصفًا إسقاط الطائرة بأنه "عمل وحشي يتجاوز الفهم".

وقال "بيسكوف" للصحفيين: "إن موسكو سترحب بإجراء تحقيق دولي"، مردفًا: "إذا كان يقصد إجراء تحقيق دولي في الأعمال الإجرامية التي ارتكبها نظام كييف، فمن المؤكد أن ذلك ضروري"، قال مسؤولون: إن "أوكرانيا أسقطت طائرة عسكرية روسية، مما أسفر عن مقتل 74 شخصًا".

من جهته، اتهم قائد القوات الجوية الأوكرانية "روسيا اليوم"، بنشر معلومات كاذبة عمدا "لتشويه سمعة أوكرانيا".

وكتب اللفتنانت جنرال ميكولا أوليشوك على تيليجرام: "إن هدفهم الواضح هو تقليل الدعم الدولي لبلدنا. وذلك لن ينجح! لأوكرانيا الحق في الدفاع عن نفسها وتدمير وسائل الهجوم الجوي للمعتدي".

واشنطن بوست: سقوط طائرة النقل العسكري فشل استخباراتي أوكراني خطير

في هذا السياق، قالت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير تناول الحدث، إن "روسيا سعت مرارًا إلى إحباط التحقيقات الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بتسميم زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني بسلاح كيميائي عام 2020، وإسقاط رحلة الخطوط الجوية الماليزية رقم 17 فوق شرق أوكرانيا عام 2014، والتي أدين فيها ضابطان سابقان في جهاز الأمن الروسي بتهمة القتل في محكمة هولندية".

وأضافت: "تشن روسيا بانتظام هجمات مميتة من منطقة بيلجورود على أوكرانيا، بما في ذلك يوم الثلاثاء، عندما قُتل 18 أوكرانيًا في جميع أنحاء البلاد".

وذكرت الصحيفة الأمريكية أنه "بغض النظر عما إذا كان أسرى حرب أوكرانيون كانوا بالفعل على متن الطائرة، يبدو أن الحادث يمثل فشلًا استخباراتيًا خطيرًا من جانب أوكرانيا - التي لم تكن قادرة على الفور، أو راغبة، في تأكيد هوية أو ما الذي تعتقد أنه كان على متن الطائرة".

أوكرانيا تحقق في إسقاط طائرة النقل العسكرية الروسية

وأعلن جهاز أمن الدولة الأوكراني، SBU، الخميس، أنه فتح تحقيقًا. وقال دميترو لوبينيتس، المفوض البرلماني الأوكراني لحقوق الإنسان، على التلفزيون الأوكراني: إنه "لا يستطيع تأكيد ما إذا كان هناك أسرى حرب على متن الطائرة"، لكنه أكد أنه لو كانت هناك مقاطع فيديو أو أدلة أخرى تؤكد مثل هذه الخسائر، فإن روسيا "كانت قد استخدمت بالفعل هم."

وقال: "لم نر أي علامات على وجود هذا العدد الكبير من الأشخاص على متن الطائرة، سواء كانوا مواطنين أوكرانيين أو غير مواطنين أوكرانيين". كما دعا لوبينيتس خبراء دوليين للتحقيق.

وأكدت مديرية المخابرات العسكرية الأوكرانية، أن تبادل الأسرى الذي كان من المقرر إجراؤه يوم الأربعاء لم يحدث.

وأكدت أيضًا، أن روسيا لم تبلغ أوكرانيا مسبقًا بأي خطط لنقل السجناء، ولم يتم تحذيرها لتأمين المجال الجوي فوق بيلغورود.

موسكو: كييف كانت تعلم بوجود الأسرى في الطائرة

وقالت وزارة الدفاع الروسية: إن "أوكرانيا على علم بالخطط". وبالإضافة إلى 65 أسير حرب، قالت روسيا إن "ستة من أفراد الطاقم وثلاثة أفراد آخرين كانوا على متن الطائرة وتوفوا".

ومما زاد من دوامة الاتهامات المتبادلة، نشرت مارجريتا سيمونيان، رئيسة قناة RT الروسية، قائمة بالأسماء وتواريخ الميلاد التي قالت إنها توثق أسرى الحرب الأوكرانيين الذين كانوا على متن السفينة.

وسرعان ما أفادت وسائل الإعلام أن بعض الذين ذكرهم سيمونيان يبدو أنهم سجناء أطلق سراحهم في عمليات تبادل سابقة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الساعة 2200 بتوقيت جرينتش اليوم استجابة لدعوة روسية لعقد اجتماع لتحديد "الأسباب الكامنة وراء العمل الإجرامي الأوكراني".