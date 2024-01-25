واشنطن بوست: الحكم الأولى لمحكمة العدل الدولية سيكون ضد إسرائيل

رجحت صحيفة "واشنطن بوست" أن يستجيب قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة لطلب دولة جنوب إفريقيا بأن "تعلق إسرائيل على الفور عملياتها العسكرية في غزة".

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن الحكم الأولي المرتقب صدوره غدًا الجمعة، من المتوقع أن يكون ضد إسرائيل، لكنه لن يتضمن حكمًا بشأن ما إذا كانت الدولة الصهيونية قد ارتكبت إبادة جماعية، وهو جوهر قضية جنوب إفريقيا، لافتة إلى أن البت في هذا الاتهام قد يستغرق سنوات.

ورفضت إسرائيل والولايات المتحدة قضية جنوب إفريقيا، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.

وكانت محكمة العدل الدولية ذكرت، في بيان لها أمس الأربعاء، أنها "ستصدر أمرًا الجمعة بشأن مجموعة من الطلبات المؤقتة التي قدمتها جنوب إفريقيا في إطار قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل".

وقالت جنوب إفريقيا إن وزير خارجيتها سيحضر إعلان الجمعة.

وفي ديسمبر الماضي، رفعت جنوب إفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية اتهمت فيها إسرائيل بالفشل في منع إبادة جماعية في غزة، وارتكابها بالفعل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في انتهاك واضح لاتفاقية الإبادة، التي تعتبر ذلك جريمة بموجب القانون الدولي في أعقاب المحرقة. وكجزء من هذا الطلب، طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة أن تحكم بشكل عاجل في مجموعة من التدابير المؤقتة– وأهمها أن تقوم إسرائيل "بتعليق عملياتها العسكرية على الفور في غزة وضدها".

وأوامر محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، ويتمتع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسلطة تنفيذ العقوبات لتنفيذ الأحكام. ومع ذلك، اختارت بعض الدول تجاهل أوامر المحكمة في الماضي، وقد استخدمت الولايات المتحدة، التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن، هذه السلطة لإحباط الجهود السابقة لتأمين وقف إطلاق النار في غزة.

استشهاد 12 مدنيًا في غارة على ملجأ للأمم المتحدة بخان يونس

ويأتي الحكم المرتقب في وقت وصف تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عدد الضحايا المدنيين في مدينة خان يونس الجنوبية الحدودية بأنه "مريع"، بعد أن قال مسئولون في الأمم المتحدة إن انفجارًا أسفر عن استشهاد 12 شخصًا كانوا يحتمون في مركز تدريب تابع للأمم المتحدة في المدينة.