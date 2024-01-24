الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجمعة.. "العدل الدولية" تصدر حكمها بشأن إجراءات الطوارئ ضد إسرائيل

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قالت محكمة العدل الدولية في لاهاي، إنها ستصدر حكمها بشأن طلب اتخاذ إجراءات مؤقتة الذي قدمته جنوب إفريقيا في القضية المرفوعة ضد إسرائيل.

وتحث منظمات الإغاثة الدولية الدول على التوقف عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية. 

txt

أستاذ قانون دولي لـ"الدستور": إسرائيل تواجه قرارات حازمة وإلزامية من محكمة العدل الدولية

 

وفي سياق متصل، أصدرت أكثر من اثنتى عشرة منظمة إنسانية دولية ومنظمة حقوقية نداء مشتركاً يحث الدول على وقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية.

وفي بيان صدر يوم الأربعاء، دعوا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التوقف عن تأجيج الأزمة في غزة وتجنب المزيد من الكوارث الإنسانية والخسائر في أرواح المدنيين. 

ومن بين الموقعين الستة عشر منظمة العفو الدولية، وأوكسفام، ومنظمة إنقاذ الطفولة، ومنظمة المعونة المسيحية، والمجلس النرويجي للاجئين، وشبكة أطباء العالم الدولية. 

وجاء في البيان: إن القصف والحصار الإسرائيلي يحرم السكان المدنيين من أساسيات البقاء على قيد الحياة، ويجعل غزة غير صالحة للسكن. واليوم، يواجه السكان المدنيون في غزة أزمة إنسانية ذات خطورة وحجم غير مسبوقين.

ويقول التقرير إن إسرائيل تواصل استخدام الأسلحة والذخائر المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان في غزة مع "عواقب إنسانية هائلة"، لقتل الناس "بمستويات غير مسبوقة"، وتدمير "جزء كبير" من المنازل والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية للمياه في غزة. الملاجئ، ومخيمات اللاجئين.

لقد أصيب شريان الحياة المتبقي في غزة- استجابة المساعدات الإنسانية الممولة دوليا- بالشلل بسبب شدة الأعمال العدائية، والتي شملت إطلاق النار على قوافل المساعدات، وانقطاع الاتصالات المتكرر، وتدمير الطرق، والقيود على الإمدادات الأساسية، وحظر شبه كامل على الإمدادات التجارية. وعملية بيروقراطية لإرسال المساعدات إلى غزة.

وتقول إن غزة اليوم هي "أخطر مكان يمكن أن يعيش فيه طفل وصحفي وعامل إغاثة"، حيث أصبحت المستشفيات والمدارس "ساحات قتال". ويواصل البيان:

نحن نطالب بوقف فوري لإطلاق النار وندعو جميع الدول إلى وقف نقل الأسلحة التي يمكن استخدامها لارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.. جميع الدول ملزمة بمنع الجرائم الفظيعة، وتعزيز الالتزام بالمعايير التي تحمي المدنيين.

محكمة العدل الدولية لاهاي أفريقيا القضية المرفوعة إسرائيل

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل.. تفاصيل "الجلسة الساخنة" بين وزير الشباب وعلام بسبب أداء المنتخب

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

عاجل| صور صادمة.. ماذا حدث لسكان غزة فى السجون الإسرائيلية بعد اعتقالهم عراة؟

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

قرار جديد من النيابة ضد سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات بالمريوطية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردني لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست اجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟