الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كييف: الرواية الروسية بشأن تحطم طائرة النقل العسكرية "غير مقنعة"

أوكرانيا
أوكرانيا

تتزايد شكوك لدى أوكرانيا، بأن طائرة النقل العسكرية  الروسية من طراز Il-76 التي تحطمت اليوم، كانت تحمل 65 أسير حرب أوكرانيًا.

وقال أنطون جيراشينكو، المدون الشهير ومستشار وزارة الشئون الداخلية، إن الرواية الروسية للأحداث غير مقنعة.

ونقل عن قناة "ماي بيلغورود" المحلية في بيلغورود أن الطائرة أقلعت من بيلغورود، وكانت متجهة في الاتجاه الآخر عندما سقطت.

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وذكر شهود عيان أنهم رأوا دخانًا يتصاعد من الطائرة. 

وأفاد موقع My Belgorod أن "اتجاه التحطم يشير إلى أن الطائرة غادرت بيلغورود وكانت تبتعد عنها". 
وزعم جيراشينكو أيضًا أن وزارة الدفاع الروسية طردت خبراء مدنيين من وزارة حالات الطوارئ الروسية من موقع الحطام. وكتب في موقع X: "لم يتبق سوى هياكل وزارة الدفاع الروسية".

وأضاف أن المقر الرئيسي لتبادل السجناء في أوكرانيا يقوم بجمع المعلومات.

وكانت تعرضت طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76"، إلى حادث تحطم  بمقاطعة بيلغورود الروسية، اليوم الاربعاء.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية بيانًا، قالت خلاله: "في 24 يناير من هذا العام، حوالي الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، تحطمت طائرة نقل عسكرية من طراز "إيل-76" في منطقة بيلغورود خلال رحلة مجدولة".

أوكرانيا النقل العسكرية الروسية الرواية الروسية حرب أوكراني أنطون جيراشينكو وزارة الشؤون الداخلية وزارة الدفاع الروسية

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