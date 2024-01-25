16 منظمة إنسانية وحقوقية دولية تندد بالكوارث الإنسانية الإسرائيلية في غزة

نددت 16 منظمة إنسانية وحقوقية دولية، اليوم الخميس، بالعداون الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ 4 أشهر، والذي خلف كوارث إنسانية وخسائر بشرية غير مسبوقة، وشددت أن تهجير سكان القطاع الساحلي قسرًا هو انتهاك خطير للقانون الدولي ويرقى إلى جريمة حرب.

وقالت المنظمات في بيان مشترك نشر على موقع المجلس النرويجي للاجئين، إن غزة اليوم هي المكان الأكثر خطورة بالنسبة للطفل والصحفي وعامل الإغاثة، مشددين على أنه "لا ينبغي أبدًا أن تصبح المستشفيات والمدارس ساحات قتال؛ حيث خلقت هذه الظروف حالة من اليأس المطلق داخل القطاع.

وأضافت: "أن حالة اليأس دفعت كبار مسؤولي الإغاثة إلى الإعلان عن أنه لم تعد هناك الظروف الملائمة لاستجابة إنسانية ذات معنى في غزة".

وأكدت أنه لن يتغير هذا إلا بعد انتهاء الحصار والقصف والقتال، مشيرة إلى وصف الأمم المتحدة مؤخرًا وصول المساعدات الإنسانية في يناير حتى الآن بأنه "تدهور كبير".

وأدانت رفض قوات الاحتلال الإسرائيلية مرارًا وتكرارًا السماح لقوافل المساعدات بالوصول إلى المناطق الواقعة شمال وادي غزة، حيث يتعرض الناس لأكبر خطر المجاعة.

تهجير سكان غزة انتهاك خطير وجريمة حرب

وتابعت: "في الأسابيع الأخيرة، بدأ مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى يدعون إلى ترحيل المدنيين الفلسطينيين إلى خارج غزة. إن النقل القسري داخل غزة وترحيل جزء من السكان عبر الحدود، دون أي ضمانات للعودة، سيشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، ويرقى إلى مستوى جريمة حرب".

وطالبت المنظمات بوقف فوري لإطلاق النار، داعية جميع الدول إلى وقف نقل الأسلحة التي يمكن استخدامها لارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشددت على أنه يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يفي بمسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن العالميين من خلال اعتماد تدابير لوقف نقل الأسلحة إلى حكومة إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية ومنع توريد الأسلحة التي قد تستخدم في ارتكاب جرائم دولية، بشكل فعال في الحال.

وأردفت: "يقع على عاتق جميع الدول التزام بمنع الجرائم الفظيعة وتعزيز الالتزام بالمعايير التي تحمي المدنيين. لقد تأخر المجتمع الدولي كثيرا في الوفاء بهذه الالتزامات".

ووفقًا للبيان فإن المنظمات هى: "الاتحاد الدولي للمعاقين – الإنسانية والشمول- تحالف أطفال الحرب- المساعدات المسيحية- المساعدات الشعبية النرويجية- شبكة أطباء العالم الدولية- اللجنة المركزية مينونايت- ميديكو الدولية- أوكسفام- مركز المدنيين في الصراع (CIVIC)- مجلس اللاجئين الدانمركي- انقذ الاطفال- الخطة الدولية- المجلس النرويجي للاجئين- دياكونيا- منظمة العفو الدولية- لجنة خدمة الأصدقاء الأمريكية (AFSC)".