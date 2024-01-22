جالانت لنظيره الفرنسى: الهجمات الإسرائيلية ضد حزب الله مستمرة

أخبر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، نظيره الفرنسي الزائر، سيباستيان ليكورنو، أن الهجمات ضد حزب الله ستستمر حتى تتمكن إسرائيل من ضمان أمن مواطنيها الذين يعيشون بالقرب من الحدود.

وجاء في قراءة إسرائيلية للاجتماع في تل أبيب أن غالانت أطلع ليكورنو "على التقدم الذي أحرزه [جيش الاحتلال الإسرائيلي] في تحقيق أهداف الحرب – أي تدمير قدرات حماس الحاكمة والعسكرية، وإعادة المحتجزين". ونقل عن الوزير الإسرائيلي قوله إن الحرب في الشمال سوف تشكل تحديًا بالنسبة لإسرائيل، ولكنها مدمرة بالنسبة لحزب الله ولبنان. لن توقف إسرائيل إطلاق النار حتى تتمكن من ضمان العودة الآمنة لسكان المناطق الشمالية [التي تم إجلاؤها] إلى منازلهم بعد تغير الوضع الأمني على طول الحدود".