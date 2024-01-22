الاحتلال يقترح إيواء الفلسطينيين في البحر المتوسط

اقترح وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس إمكانية إيواء الفلسطينيين على جزيرة صناعية في البحر الأبيض المتوسط بحسب مصادر في اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

ومن المعلوم أن كاتس قدم مقطع فيديو حول هذا المفهوم إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 كبديل لحل الدولتين، حسبما افادت صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال لهم إن الفيديو يشير إلى خطة تم وضعها قبل عدة سنوات عندما كان وزيرًا للنقل.

وأثار التدخل استياء في بروكسل حيث كان ممثلو الاتحاد الأوروبي يجتمعون كجزء من مهمة لوضع الأساس لـ “خطة سلام شاملة”، كما استمعوا إلى وزراء خارجية مصر والأردن والمملكة العربية السعودية.

عقوبات تستهدف حركة حماس

أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة تستهدف أفرادا مرتبطين بحركة حماس وشخصا مرتبطا بشركة طيران فلاي بغداد العراقية.

كانت وزارة الخزانة قد أعلنت في السابق عن عقوبات ضد بعض المسؤولين الذين يروجون لأجندة حماس في الخارج ويساعدون في إدارة شؤونها المالية.

وفي بيان مقتضب، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، للصحفيين إن مهمته الرئيسية في بروكسل هى “إعادة الرهائن لدينا” وأنه سيسعى أيضًا للحصول على دعم مستمر من الاتحاد الأوروبي للهجوم الإسرائيلي ضد حماس.

قال كاتس:“جنودنا الشجعان يقاتلون في ظروف صعبة للغاية من أجل هذين الهدفين المتمثلين في إعادة رهائننا واستعادة الأمن لمواطني إسرائيل”.

قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنه عازم على متابعة حل الدولتين في الشرق الأوسط، وذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل لإجراء محادثات مع كبار الدبلوماسيين الإسرائيليين والفلسطينيين.

واضاف “ما نريد القيام به هو بناء حل الدولتين. وقال جوزيب بوريل، بعد يوم من تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددًا موقفًا متشددًا ضد أي دولة فلسطينية على أساس أنها ستشكل “خطرًا وجوديًا” على إسرائيل، “دعونا نتحدث عن ذلك”.

وفي إشارة إلى هدف إسرائيل المعلن المتمثل في القضاء على حماس في حربها المستمرة منذ ثلاثة أشهر في قطاع غزة، قال بوريل للصحفيين: “ما هي الحلول الأخرى التي يفكرون فيها؟ هل يجبر كل الفلسطينيين على الرحيل؟ قتل كل منهم؟، الطريقة التي يدمرون بها حماس ليست هي الطريقة للقيام بذلك. إنهم يختمون الكراهية لأجيال”.