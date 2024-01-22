بريطانيا تعرب عن رفضها معارضة نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية

قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الإثنين، إنه من المخيب للآمال سماع معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية، حيث تعهدت حكومة المملكة المتحدة بمواصلة دعمها لحل الدولتين في الشرق الأوسط، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

مواقف ثابتة لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية

ووفقاً للصحيفة فقد يظل موقف المملكة المتحدة أن حل الدولتين مع دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة تعيش إلى جانب إسرائيل آمنة ومأمونة هو أفضل طريق للسلام الدائم، ومن الواضح أنه سيكون هناك طريق طويل لتحقيق الانتعاش والأمن الدائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.

وأضاف المتحدث باسم المملكة المتحدة البريطانية: “لكننا سنواصل دعمنا طويل الأمد لحل الدولتين طالما استغرق الأمر ذلك”.