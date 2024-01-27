السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"سى إن إن" تسلط الضوء على قرارات "العدل الدولية" لمنع الإبادة الجماعية

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن القتال في غزة مستمر على الرغم من أن محكمة العدل الدولية أصدرت أمرًا باتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية.

وأضافت الشبكة الأمريكية، أصدرت لجنة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 17 قاضيًا، إجراءات طارئة تأمر فيها إسرائيل "باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها" لمنع الأعمال التي يمكن أن تتعارض مع اتفاقية الإبادة الجماعية.

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يأتي ذلك بعد استشهاد ما لا يقل عن 26083 شخصًا وإصابة 64000 آخرين في الهجمات الإسرائيلية في غزة منذ هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، حسبما ذكرت وزارة الصحة  في غزة يوم الجمعة. 

وأضافت الشبكة الأمريكية، أصدرت محكمة العدل الدولية حكمًا أوليًا يتضمن ستة إجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. 

وقالت إن إسرائيل يجب أن "تضمن بشكل فوري أن جيشها لا يرتكب أي أعمال" يمكن أن تتعارض مع اتفاقية الإبادة الجماعية.

وقرارات المحكمة ملزمة وغير قابلة للاستئناف، لكن ليس لديها طريقة لتنفيذها.

ومن جهتها، فقد رفضت طلب إسرائيل بإلغاء القضية، لكنها لم تصل إلى حد إصدار أمر لإسرائيل بوقف الحرب، كما طلبت جنوب أفريقيا.

وفي الوقت نفسه، استمر الحصار الإسرائيلي على المستشفيات في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة لليوم الخامس، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، وعمال الإغاثة والأطباء.

كما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مسلحي حماس كانوا يعملون فيهم. 

وكان جيش الدفاع الإسرائيلي قد أصدر نداء إخلاء، لكن شهود عيان يقولون إن المدنيين تعرضوا لإطلاق النار كلما حاولوا الانتقال إلى مواقع أخرى، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. 

غزة جيش الدفاع الأمريكية إسرائي المحكمة الدولية

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