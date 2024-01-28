المنسق الأممى للإغاثة: هذا ليس وقت التخلى عن سكان غزة

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، إن سكان غزة يعانون أهوالًا تفوق التصور منذ قرابة أربعة أشهر، مؤكدًا أن هذا ليس وقت التخلي عنهم، بعد قرار عدة بلدان تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأضاف جريفيث عبر منصة (إكس)، أن احتياجات سكان القطاع لم تكن أعلى في أي وقت مضى مما هي عليه الآن، محذرًا من أن القدرة على تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة "لم تتعرض لمثل هذا التهديد من قبل".

وتابع قوله: "يتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمنح سكان غزة لحظة أمل".