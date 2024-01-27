السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رسالة مصر واضحة.. تقرير عبري يحذر من خطة الاحتلال للسيطرة على ممر فيلادلفيا

غزة
غزة

حذرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” من خطورة خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة وخاصة محور فيلادلفيا (ممر صلاح الدين)، معتبرة أن ذلك يعرض اتفاقيات السلام والعلاقات مع مصر للخطر.

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إسرائيل تواجه خطر الإضرار بالسلام مع مصر

وقالت “تايمز أوف إسرائيل”، إن إسرائيل تواجه خطرا متزايدا للإضرار بسلامها مع جارتها مصر مع شن جيشها هجوما ضد حماس جنوب قطاع غزة، وبالفعل، هناك نزاع بين الجانبين حول شريط ضيق من الأرض بين مصر وغزة وهو ممر صلاح الدين أو محور فيلادلفيا.

ويقول القادة الإسرائيليون إنه لاستكمال تدمير حماس، يجب عليهم في نهاية المطاف توسيع نطاق هجومهم ليشمل مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، والسيطرة على ممر فيلادلفيا، وهي منطقة عازلة صغيرة على الحدود مع مصر، وهي منزوعة السلاح بموجب اتفاقية السلام  1979 بين البلدين. 

وفي مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن حماس تواصل تهريب الأسلحة عبر الحدود – وهو ادعاء تنفيه مصر بشدة – وأن الحرب لا يمكن أن تنتهي “حتى نغلق هذا الثغرة”، في إشارة إلى محور فيلادلفيا، وأدى ذلك إلى تحذير حاد من مصر من أن نشر القوات الإسرائيلية في المنطقة، المعروفة في مصر باسم ممر صلاح الدين، من شأنه أن ينتهك اتفاق السلام.

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تحذير مصري بشأن ممر صلاح الدين

وسبق أن قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن “أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه سيؤدي إلى تهديد خطير للعلاقات المصرية الإسرائيلية”.

وقالت “تايمز أوف إسرائيل”، إن مصر أبلغت الإسرائيليين أنه قبل أي هجوم بري على رفح، يجب على إسرائيل أن تسمح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة، حسبما قال مسؤول عسكري كبير مشارك في التنسيق بين البلدين لوكالة أسوشيتد برس. وقال مسؤول مصري ثان إن مصر حذرت إسرائيل والولايات المتحدة من أن أي عمليات عسكرية في المنطقة “يمكن أن تمزق السلام بيننا ولن نتسامح مع مثل هذه الخطوة." 

وأكد المسؤول المصري بحسب الصحيفة أن إسرائيل قدمت طلبا رسميا لمصر في منتصف ديسمبر لنشر قواتها في ممر فيلادلفيا ورفضت مصر الطلب. 

ووفقا للصحيفة، فإن هذا النزاع يضع إسرائيل في مأزق، لأن الجيش يريد القضاء على حماس ودخول رفح ولكنه سيكون يخاطر بالفعل إذا اقترب من الحدود المصرية لأنه يخاطر بتقويض اتفاق السلام مع مصر - وهو أساس الاستقرار في الشرق الأوسط لعقود من الزمن - وازعاج أقرب حليف لها، الولايات المتحدة.

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وذكرت الصحيفة إنه منذ أن بدأت الحرب، ردت مصر بشدة على الدعوات التي تدعو إلى نزوح جماعي للفلسطينيين، وتخشى من أن إسرائيل لن تسمح لهم بالعودة إلى غزة وتقول إنها لا تريد التحريض على التطهير العرقي.

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